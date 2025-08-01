Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч

01.08.2025, MForum.ru

Смартфон iQOO Z10 Turbo + поступит в продажу в Китае 7 августа. Бренд подтвердил дату выпуска на своем официальном сайте, а также поделился некоторыми ключевыми характеристиками и нашим первым официально опубликованным рендером.

Z10 Turbo+ внешне похож на другие модели серии Z10 Turbo, благодаря круглому корпусу камеры и плоской боковой рамке.

Отличительной особенностью iQOO Z10 Turbo + является кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8000 мАч. Несмотря на большой размер ячейки, толщина Z10 Turbo+ составляет всего 8,16 мм. На тизере указано, что это литий-ионный аккумулятор третьего поколения с 10%-ным содержанием кремния.

Z10 Turbo+ будет доступен в белом, пустынном и сером цветах. Основой его аппаратной платформы станет чипсет MediaTek Dimensity 9400+. Как ожидается, новинка получит OLED-дисплей с частотой 144 Гц и основную камеру 50 Мп.

Z10 Turbo+ будет анонсирован вместе с наушниками iQOO TWS Air 3 Pro и блоком питания iQOO емкостью 22,5 Вт со встроенным кабелем USB-C.