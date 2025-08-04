Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально

04.08.2025, MForum.ru

Компания Vivo представила в Индонезии новый аппарат серии Y – Vivo Y04s. Новинка представляет собой смартфон начального уровня с поддержкой технологии 4G, оснащенный емким аккумулятором и хорошей производительностью.

Vivo Y04s оснащен 6,74-дюймовым ЖК-экраном разрешением HD+ 1600 x 720 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 60 Гц или 90 Гц по выбору и может достигать максимальной яркости в 570 нит. Корпус телефона выполнен из прочного пластика с классом защиты от пыли и брызг IP64 и сертификатом MIL-STD-810H по ударопрочности. Задняя панель устройства получила прозрачное матовое покрытие.

Vivo Y04s, простроенный на чипсете Unisoc T612, оснащен 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 ГБ памяти eMMC 5.1, 4 ГБ расширенной оперативной памяти и поддерживает до 1 ТБ внешнего хранилища через microSD. Vivo Y04s работает под управлением операционной системы Funtouch OS 14 на базе Android 14.

В части камер все скромно, устройство оснащено 5-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной тыловой камерой с 13-мегапиксельным основным сенсором и вспомогательным сенсором разрешением QVGA.

В Y04s встроен аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Поддерживаются две SIM-карты, Wi-Fi (2,4 ГГц/ 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS, USB 2.0, OTG и FM-радио. Он также оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев. Размеры Vivo Y04s составляют 167,30 x 76,95 x 8,19 мм, а вес - 202 грамма.

В Индонезии Vivo Y04s продается по цене 1 399 000 индийских рупий (~ 85 долларов США) и предлагается в двух цветовых вариантах: кристально-фиолетовый и нефритово-зеленый. Информация о доступности для других регионов пока не объявлена.