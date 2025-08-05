Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч

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Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч

05.08.2025, MForum.ru

Компания Honor представила Play 70 Plus в Китае. Новинка представляет собой смартфон среднего класса с поддержкой технологии 5G, оснащенный чипсетом Snapdragon 6s Gen 3, батареей емкостью 70000 мАч и прочным корпусом.

Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч

Honor Play 70 Plus использует 6,77-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD + с частотой обновления 120 Гц, функцией затемнения постоянным током и несколькими режимами защиты глаз, включая режим естественного освещения. Дактилоскопический сенсор находится на боковой грани. Там же размещена AI-кнопка для выполнения быстрых действий, таких как очистка памяти, регулировка яркости и проверка доставки.

Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч

Honor Play 70 Plus базируется на чипсете Snapdragon 6s Gen 3, который, по заявлению бренда, обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки.

В Honor Play 70 Plus установлена 50-мегапиксельная тыловая камера с функциями искусственного интеллекта, такими как удаление объектов, увеличение изображения и коррекция зрения, а также настройка одной камеры. Среди других преимуществ - двойные стереодинамики с громкостью 400%, поддержка NFC с поддержкой нескольких сценариев и Android 15 на базе Magic OS 9.0.

Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч

Для подтверждения долговечности Play 70 Plus получил пятизвездочный сертификат устойчивости к падению Gold Label, переработанную конструкцию амортизации Tai Chi для повышения ударопрочности и усиленные углы для снижения риска деформации рамы. Устройство также имеет степень защиты от пыли и воды IP65 и обеспечивает точную реакцию на прикосновение даже мокрыми руками.

Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч

Honor Play 70 Plus доступен в трех вариантах: 8 ГБ +256 ГБ по цене 1199 юаней (~165 долларов), 12 ГБ+256 ГБ по цене 1399 юаней (~195 долларов) и 12 ГБ+512 ГБ по цене 1599 юаней (~220 долларов). Новинку можно купить в четырех цветовых вариантах: синем, черном, розовом и белом. Начало продаж в Китае – 8 августа.

Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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