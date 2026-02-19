Мобильная связь: Связь на реке. Билайн развернул 5 новых БС на берегах Волги в Чувашии

MForum.ru
01.07.2026,
Как утверждает компания, сигнал 4G/LTE стабильно представлен на всем протяжении речного маршрута в Чувашии, при этом средние скорости мобильного интернета превышают 48 Мбит/с.
Это результат работ, проведенных в течение последнего года специалистами компании. В частности, на прибрежной территории было построено сразу 5 новых базовых станций оператора. Кроме того, инженеры Билайна провели точечную настройку уже функционирующего оборудования, оптимизировав его параметры и увеличив радиус действия.
Покрытие на реке обеспечено как для пассажиров и команд проходящих в акватории Волги пассажиров и команды, а также для отдыхающих в многочисленных санаториях и на базах отдыха - «Волжанка», «Волжская деревня», «Рублевка», «Солнечный берег» и «Чувашия».
Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:
«Сегодня в России взят четкий фокус на развитие отрасли водного транспорта. Для того, чтобы пассажирские и грузовые речные перевозки были удобны и современны, Билайн уже несколько лет последовательно развивает инфраструктуру на водных артериях страны, включая и Волгу. Так, помимо уже реализованных запусков на территории Чувашии, мы планируем построить еще 4 дополнительные базовые станции вдоль реки в республике».
Максим Петров, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики:
«Развитие транспортной инфраструктуры и улучшение качества услуг для пассажиров – это приоритетные задачи для нашего региона. Мы рады видеть, что мобильные операторы активно инвестируют в развитие мобильной связи на водных маршрутах. Это не только повышает комфорт для туристов, но и создает новые возможности для развития речного транспорта в Чувашии. Совместно мы продолжим работать над модернизацией транспортной системы и привлечением новых технологий в наш регион».
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теги: мобильная связь Билайн ВымпелКом развитие сетей связь на реке
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