Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22

MForum.ru
16.12.2016,
Компания Xiaomi анонсировала Xiaomi Power Bank 2, внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч. Новинка оценена всего в 149 юаней ($22), а ее продажи стартуют в ближайший понедельник (19 декабря).
По дизайну новинка близка к предыдущей версии Xiaomi Power Bank. В тоже время, она больше не использует аккумуляторы типа 18650 – ее «сердцем» является литий-полимерный аккумулятор высокой плотности. Кроме того, Xiaomi Power Bank 2 сертифицирована для работы с устройствами поддерживающими Qualcomm QC 3.0. Расширен и набор выходных напряжений: поддерживаются 5В 2,4А, 9В 2А и 12В 1,5А. С двух портов можно получить 5В, 3,6А.
© Антон Печеровый,
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