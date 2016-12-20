MForum.ru
20.12.2016,
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench отметился смартфон под названием Nokia Z2 Plus. Согласно данным бенчмарка речь идет об устройстве с 1,77 ГГц 4-ядерным процессором Qualcomm (суд по индексу Snapdragon 820), 4 Гб ОЗУ и Android 6.0 Marshmallow на борту.
Приведенные спецификации Nokia Z2 Plus выглядят достаточно реалистично, таким образом, это может быть одним из двух смартфонов которые будут представлены под брендом Nokia в ближайшее время. Возможная диагональ экрана новинки – 5,2 / 5,5 дюйма при разрешении 2К. Также ожидается, что кроме варианта с 4 Гб ОЗУ будет представлено устройство с 6 Гб оперативной памяти. В части камеры речь может идти о модуле с оптикой Zeiss. Что касается дизайна, то Nokia Z2 Plus вполне может оснащаться металлической задней крышкой, изображения которой также не так давно появились в Интернете.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] LTE: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 1 декабря 2016 года / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] SON: Рынок SON, как ожидается, вырастет до $8.3 млрд к 2022 году / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Розница: Micromax обогнал Samsung и Fly в "независимой рознице"? / MForum.ru
22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Самый быстрый Android-смартфон Le Pro3 со Snapdragon 821 будет продаваться в России за 25 тысяч рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Мобильные платежи: Samsung Pay Mini не будет доступен на iOS, по крайней мере, на старте / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Asus работает над ZenFone 3 Zoom с двойной тыловой камерой / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 оценен в $7 / MForum.ru
12.12. [ПО] Анонсы: Sailfish Watch – альтернативная ОС для смарт-часов с Android / MForum.ru