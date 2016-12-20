Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench

20.12.2016, MForum.ru

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench отметился смартфон под названием Nokia Z2 Plus. Согласно данным бенчмарка речь идет об устройстве с 1,77 ГГц 4-ядерным процессором Qualcomm (суд по индексу Snapdragon 820), 4 Гб ОЗУ и Android 6.0 Marshmallow на борту.

Приведенные спецификации Nokia Z2 Plus выглядят достаточно реалистично, таким образом, это может быть одним из двух смартфонов которые будут представлены под брендом Nokia в ближайшее время. Возможная диагональ экрана новинки – 5,2 / 5,5 дюйма при разрешении 2К. Также ожидается, что кроме варианта с 4 Гб ОЗУ будет представлено устройство с 6 Гб оперативной памяти. В части камеры речь может идти о модуле с оптикой Zeiss. Что касается дизайна, то Nokia Z2 Plus вполне может оснащаться металлической задней крышкой, изображения которой также не так давно появились в Интернете.