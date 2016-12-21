LTE-A: МТС сообщает о запуске сети LTE 1800 в Кудымкаре

MForum.ru
21.12.2016,
Пермь, РФ, — ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о подключении к сети 4G города Кудымкар в Пермском крае. МТС стала первым оператором связи, который провел связь «четвертого поколения» в центр Коми-Пермяцкого округа.
Сетью 4G покрыта территория, на которой проживают более 70 процентов горожан. Высокоскоростным интернетом от МТС могут воспользоваться жители микрорайонов Заболотная, Восточный, Центральный, Филичи, 12-й микрорайон, Зюльганова, Интернатовская, и других. Сеть LTE развернулась в диапазоне 1800 МГц, отличающемся высоким проникновением в закрытые помещения. Таким образом, жители Кудымкара могут пользоваться 4G от МТС на скорости до 75 Мбит/с не только на улице, но и в зданиях.
Особое внимание при обеспечении мобильным скоростным интернетом МТС уделила социально значимым объектам — территории Удмуртского государственного университета, школы №1 и гимназии №3, площади перед театром имени Максима Горького, окружного музея, парка культуры им. Кривощекова и краеведческого музея им. Субботина-Пермяка.
«Запуск 4G — это наш подарок жителям Коми-Пермяцкого округа к наступающему новому году. Кудымкарцы могут устроить тест-драйв сети «четвертого поколения» во время новогодних каникул: отправлять фото- и видеопоздравления из снежного городка на центральной площади, с городских улиц и даже из-за праздничного стола у себя дома. Мы обеспечиваем горожан не только высокоскоростным интернетом, но и удобными условиями для его использования. По доступным ценам в наших салонах связи можно подключиться к тарифу «Smart Безлимитище» и приобрести гаджеты с поддержкой 4G», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
В 2017 году МТС планирует продолжить развитие сети LTE в Коми-Пермяцком округе.
Развитие сети LTE МТС в Пермском крае
МТС планомерно работает над расширением действующей сети LTE в Пермском крае. На данный момент сеть 4G представлена в регионе более, чем в 20 населенных пунктах региона. С июля 2015 года МТС улучшает качество LTE-покрытия с помощью внедрения второго и третьего диапазонов. Двухдиапазонная сеть 4G действует более чем в десяти крупных городах края. Для использования сети 4G абонентам необходимо пользоваться смартфонами с поддержкой LTE. В рознице МТС LTE-смартфоны можно приобрести от 3990 рублей.
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