Маркетинг: «Билайн» по-прежнему предоставляет в роуминге самые бюджетные услуги

27.12.2016, MForum.ru

Информационно-аналитическое агентство Content Review провело анализ роуминговых тарифов российских операторов. Также было проведено их сравнение с тарифами зарубежных операторов. Было выявлено - самый дешевый роуминг по совокупности набранных баллов доступен абонентам "Билайн" ("ВымпелКом"). Компания "МегаФон" оказалась на втором месте, Tele2 - на третьем, а абоненты МТС в среднем платят за роуминг больше, чем абоненты любой другой компании из российской "большой четверки".

Исследование проводится дважды в год в рамках выбранной методики, которая остается неизменной вот уже несколько лет, что позволяет следить за результатами в динамике. Сравниваются различные профили пользования услугами, что позволяет судить о том, услугами какого оператора в какой стране предпочтительнее пользоваться именно вам.

Краткие выводы исследования:

1. Рейтинг операторов с самыми выгодными роуминговыми тарифами:

1. ВымпелКом ("Билайн")

2. МегаФон

3. Tele2

4. МТС

2. Еще более важный вывод - российские абоненты впервые за все время могут не опасаться огрмоных счетов. После перехода вслед за Билайн на аналогичную модель образования тарифов всех операторов, расходы всех абонентов снижены до приемлемого уровня тарифов на услуги "премиум-класса". В рамках принятой методики оценок, абоненты в течение недели пребывания за рубежом потратят на услуги оператора от 3 до 10 тысяч рублей, то есть в десятки раз меньше, чем в прошлом году.

3. Если говорить о динамике изменений, то можно отметить, что МТС, хотя и остался самым недешевым провайдером, но все же существенно снизил разрыв в ценах на свои услуги с конкурентами. МегаФон и вовсе подошел "вплотную" к "Билайн", даже несмотря на повышение базовых тарифов на голосовую связь и SMS.

"ВымпелКом" ведет последовательную политику по повышению удовлетворенности клиентов роуминговыми услугами через улучшение качества и доступности услуги. Несколько лет назад мы первыми ввели пакетный принцип ценообразования в дата роуминге, а в 2016 году распространили его и на голосовые сервисы, задав новый стандарт сервиса. Это оптимально соответствует потребностям большинства наших клиентов. Мы видим, что клиенты стали пользоваться услугами активнее, так, к примеру, по итогам 3 квартала 2016 года объем дата трафика на одного клиента в международном роуминге вырос на 58%, а исходящий голосовой трафик — на 55%. Эта модель ценообразования востребована и другими участниками рынка», — отмечает директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.

Снижение потенциальных расходов для абонентов обусловлено переходом всех операторов на пакетные тарифы в роуминге вслед за Билайн. В 2016 году, в частности, на пакетную тарификацию интернета в роуминге перешли МегаФон и МТС. МегаФон в то же время значительно повысил свои базовые тарифы на голосовую связь. Tele2 и «Билайн» свои роуминговые тарифы не меняли, но можно предположить, что сделают это в 2017 году.

«Для операторов было непросто отказаться от высоких базовых тарифов на мобильный интернет, ведь случайно использовавшие услугу абоненты приносили куда больше дохода, чем те, кто осознанно использовал пакеты и опции. Переход МТС и «МегаФон» на принцип тарификации, предложенный «Билайном», был лишь вопросом времени», — комментирует руководитель Content Review Сергей Половников.

Пример картинки из отчета, иллюстрирующей потенциальные расходы абонентов в Азербайджане:

Полная версия документа и подробное описание методики исследования доступны по ссылке.