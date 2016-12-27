Маркетинг: «Билайн» по-прежнему предоставляет в роуминге самые бюджетные услуги

MForum.ru

Маркетинг: «Билайн» по-прежнему предоставляет в роуминге самые бюджетные услуги

27.12.2016, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Информационно-аналитическое агентство Content Review провело анализ роуминговых тарифов российских операторов. Также было проведено их сравнение с тарифами зарубежных операторов. Было выявлено - самый дешевый роуминг по совокупности набранных баллов доступен абонентам "Билайн" ("ВымпелКом"). Компания "МегаФон" оказалась на втором месте, Tele2 - на третьем, а абоненты МТС в среднем платят за роуминг больше, чем абоненты любой другой компании из российской "большой четверки".

Исследование проводится дважды в год в рамках выбранной методики, которая остается неизменной вот уже несколько лет, что позволяет следить за результатами в динамике. Сравниваются различные профили пользования услугами, что позволяет судить о том, услугами какого оператора в какой стране предпочтительнее пользоваться именно вам.

Краткие выводы исследования:

1. Рейтинг операторов с самыми выгодными роуминговыми тарифами:

1. ВымпелКом ("Билайн")
2. МегаФон
3. Tele2
4. МТС

2. Еще более важный вывод - российские абоненты впервые за все время могут не опасаться огрмоных счетов. После перехода вслед за Билайн на аналогичную модель образования тарифов всех операторов, расходы всех абонентов снижены до приемлемого уровня тарифов на услуги "премиум-класса". В рамках принятой методики оценок, абоненты в течение недели пребывания за рубежом потратят на услуги оператора от 3 до 10 тысяч рублей, то есть в десятки раз меньше, чем в прошлом году.

3. Если говорить о динамике изменений, то можно отметить, что МТС, хотя и остался самым недешевым провайдером, но все же существенно снизил разрыв в ценах на свои услуги с конкурентами. МегаФон и вовсе подошел "вплотную" к "Билайн", даже несмотря на повышение базовых тарифов на голосовую связь и SMS.

"ВымпелКом" ведет последовательную политику по повышению удовлетворенности клиентов роуминговыми услугами через улучшение качества и доступности услуги. Несколько лет назад мы первыми ввели пакетный принцип ценообразования в дата роуминге, а в 2016 году распространили его и на голосовые сервисы, задав новый стандарт сервиса. Это оптимально соответствует потребностям большинства наших клиентов. Мы видим, что клиенты стали пользоваться услугами активнее, так, к примеру, по итогам 3 квартала 2016 года объем дата трафика на одного клиента в международном роуминге вырос на 58%, а исходящий голосовой трафик — на 55%. Эта модель ценообразования востребована и другими участниками рынка», — отмечает директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.

Снижение потенциальных расходов для абонентов обусловлено переходом всех операторов на пакетные тарифы в роуминге вслед за Билайн. В 2016 году, в частности, на пакетную тарификацию интернета в роуминге перешли МегаФон и МТС. МегаФон в то же время значительно повысил свои базовые тарифы на голосовую связь. Tele2 и «Билайн» свои роуминговые тарифы не меняли, но можно предположить, что сделают это в 2017 году.

«Для операторов было непросто отказаться от высоких базовых тарифов на мобильный интернет, ведь случайно использовавшие услугу абоненты приносили куда больше дохода, чем те, кто осознанно использовал пакеты и опции. Переход МТС и «МегаФон» на принцип тарификации, предложенный «Билайном», был лишь вопросом времени», — комментирует руководитель Content Review Сергей Половников.

 

Пример картинки из отчета, иллюстрирующей потенциальные расходы абонентов в Азербайджане:  

Пример исследования роуминговых тарифов

Полная версия документа и подробное описание методики исследования доступны по ссылке.

© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:26 Dima128 Тема: Траблы со связью и интернетом samsung s4 mini
Здравствуйте, случилась такая проблема. На s4 mini не работает мобильный интернет, всегда горит буква Е. Менял в настройках режим сети на WCDMA (по умолчанию GSM), то тогда никакой буквы вообще не ...
Сегодня 10:33 vax Тема: МТС (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
У меня со счёта было не правомерно списано 200 рублей 13.12.2016г. Что подтверждено вашими сотрудниками. Сегодня 27.12.2016г. деньги мне до сих пор не возвратили. На мои звонки почти ежедневные, ...
Сегодня 10:17 DDDBAKS Тема: Oysters tabiet pc i t104w 3g запрашивает пароль. Как разблокировать?
здравствуйте все!помогите разблокировать планшет!купил муж с рук на улице планшет фирмы oysters(tabiet pc i t104w 3g)/тут такая ситуация:короче был установлен пароль на нём видимо.дети играли и ...
Вчера 22:34 Irade Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 273 274 275 276 277)
Спасибо всем я нашла свой айфон вернули я блокировала потом они вернули
25.12.2016 18:30 ЕвгешаИнБокс Тема: Посоветуйте смартфон на Андроиде до 10000 руб.
Vertex Impress In Touch - 2400 аккум, 4 ядра, дисплей яркий.., сейчас по моему еще и с lte вышел, стоит в пределах 9р.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

27.12. [Новинки] Это интересно: На CES 2017 LG покажет парящий Bluetooth-динамик / MForum.ru

27.12. [Новинки] Анонсы: Gionee M2017 – китайский премиум с емким аккумулятором / MForum.ru

26.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus могут получить до 8 Гб ОЗУ и быструю флэш-память UFS 2.1 / MForum.ru

26.12. [Новинки] Слухи: Nokia D1C снова стала героем «утечки» / MForum.ru

23.12. [Новинки]  Анонсы: Tele2 обновила свой Tele2 Midi - теперь он Tele2 Midi LTE / MForum.ru

23.12. [Новинки] Это интересно: Google подтвердила анонс двух флагманских смарт-часов с Android Wear в начале 2017 года / MForum.ru

22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором / MForum.ru

15.12. [Новинки]  Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: