Спутниковая связь: "Космическая связь" выполнила первые платежи за спутники Экспресс-80, Экспресс-103

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Спутниковая связь: "Космическая связь" выполнила первые платежи за спутники Экспресс-80, Экспресс-103

30.12.2016, MForum.ru

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Спутники создаются по стандартной схеме - платформу соберут в АО "ИСС" им. М.Ф.Решетнева, а полезную нагрузку, которую в России изготовить по-прежнему некому, соберут во франко-итальянской Thales Alenia Space.

Спутники планируется ввести в состав российской государственной орбитальной спутниковой группировки в 2019 году. Запуск спутников запланирован на 3q2019.

Экспресс-80 и Экспресс-103 планируется разместить, соответственно, в позициях 80 В.Д. и 103 В.Д. Борты будут вооружены транспондерами для предоставления услуг связи и вещения в C- и Ku- диапазонах на территории России и в странах СНГ.

В июне 2016 года ГП КС заключило договор с АО ИСС им. академика М.Ф.Решетнева на поставку платформ для КА "Экспресс-80" и "Экспресс-103", а также контракт с Thales Alenia Space на создание полезных нагрузок для этих спутников. Первый платеж по контрактам произведен 28 декабря 2016 года.

Финансирование постройки новых КА осуществляется на заемные средства, кредит Сбербанка используется для оплаты услуг АО "ИСС", финансирование создания полезных нагрузок в Европе осуществляется на кредит АО "Альфа-Банк".

© MForum.ru , по материалам ФГУП "Космическая связь"

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