CES 2017: ASUS Zenfone AR – Tango-смартфон для виртуальной и дополненной реальности

05.01.2017, MForum.ru

На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2017 компания ASUS представила смартфон ASUS Zenfone AR, оснащенный 8 Гб ОЗУ. Таким образом, ASUS стала первым производителем, снабдивший свой смартфон столь большим объемом оперативной памяти. Более простая версия новинки оснащается 6 Гб ОЗУ.

Впрочем, куда интереснее то, что устройство разработано в рамках проектов Project Tango (аналогично Lenovo Phab 2 Pro) и Project Daydream от Google. Таким образом, покупатели ASUS Zenfone AR получат широкую поддержку дополненной и виртуальной реальности. «Сердцем» новинки является система-на-чипе Snapdragon 821. Диагональ дисплея ASUS Zenfone AR составляет 5,7 дюйма (разрешение 2560х1440 точек), для защиты экрана используется Gorilla Glass 4.

Отдельно отметим строенную (TriCam) камеру. Основной модуль – 23 Мп Sony IMX318 (оптическая стабилизация, апертура f/2.0, 6-линзовый объектив), вспомогательные модули используются для отслеживания движения и определения глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Из прочих спецификаций ASUS Zenfone AR упомянем 256 Гб встроенной памяти (так же будут доступны версии с 32, 64 и 128 Гб встроенной памяти), несъемный аккумулятор емкостью 3300 мАч и поддержку двух SIM-карт (второй SIM-слот совмещен со слотом для карт памяти).Начало продаж намечено на 2 квартал следующего года. Цена пока не объявлена.