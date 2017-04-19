Анонсы: Lenovo Phab 2 Pro с Google Tango появился в России

19.04.2017, MForum.ru

Компания Lenovo начала российские продажи смартфона Phab 2 Pro, позиционируемого как первый в мире фаблет с поддержкой Google Tango, а соответственно расширенными возможностями дополненной и виртуальной реальности.

Впрочем, есть у Lenovo Phab 2 Pro и другие «фишки». Например, технология Assertive Display оптимизирует качество изображения на экране в зависимости от отображаемого контента. В наличии и поддержка аудиотехнологии Dolby Atmos, традиционная для ряда устройств Lenovo. «Железо» новинки включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 652, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 16 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры. Кроме того, для реализации «машинного зрения» Lenovo Phab 2 Pro оснащен дополнительной камерой 3D Time-of-Flight (определение расстояний для объекта), камерой с объективом «рыбий глаз» и ИК-сенсором. Диагональ экрана новинки составляет 6,4 дюйма (разрешение QHD), емкость аккумулятора – 4050 мАч. Программная основа – Android 6.0 Marshmallow. В России продажи Lenovo Phab 2 Pro начнутся уже этом месяце, рекомендованная цена – 35 990 рублей.