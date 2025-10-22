Анонсы: Realme GT8 представлен официально

Анонсы: Realme GT8 представлен официально

22.10.2025, MForum.ru

Второй новинкой серии стал Realme GT8, внешне похожий на GT8 Pro, но получивший ряд упрощений. В частности панель обрамления камеры не меняется.

Realme GT8 базируется на Snapdragon 8 Elite образца 2024 года вместо Elite Gen 5 внутри GT8 Pro. В программной части используется интерфейс Realme UI 7.0 на базе Android 16. При этом в приложении камеры был изменен дизайн, соответствующий разработкам Ricoh.

Еще одно отличие заключается в аккумуляторе емкостью 7000 мАч, который заряжается при помощи проводной зарядки мощностью 100 Вт (что медленнее, по сравнению со 120 Вт у Pro модели). Впрочем, он отстает от Pro всего на 2 минуты, достигая 100% за 45 минут. Беспроводной зарядки нет.

Судя по описанию, экран Realme GT8 аналогичен Pro модели: 6,79-дюйма AMOLED/LTPO при разрешении 1440p с частотой обновления 144 Гц и высокой яркостью до 2000 нит (и колоссальными 4000 нит пиковой яркости).

В тоже время Realme GT8 оснащен технически менее совершенной системой фотокамер. Основная камера – тот же 50-мегапиксельный сенсор с диагональю экрана 1/1,56 дюйма и объективом 22 мм f/ 1.8, который по-прежнему настроен компанией Ricoh. Благодаря различным режимам съемки, таким как высококонтрастная черно-белая, монотонная и стандартная, можно задействовать использовать технологию Ricoh color science. Камеры Ricoh известны своими четкими фотографиями, естественными цветами и контрастностью. Вспомогательные сенсоры отличаются от Pro. Для зума используется 50 Мп сенсор, а не 200 Мп, зато он может похвастаться объективом 80 мм f/ 2.8. Широкоугольный сенсор всего 8 Мп.

Realme GT8 поставляется в белом, зеленом и синем цветах, как и Pro. Зеленая панель имеет микротекстуру, в то время как две другие матовые. Продажи в Китае уже начались, цены стартуют от 2899 юаней за версию 12/256 Гб и достигают 4099 юаней за вариант с 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти.

© Антон Печеровый, MForum.ru

