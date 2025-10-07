Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro

07.10.2025, MForum.ru

Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro

07.10.2025, MForum.ru

Источник из Китая раскрыл, что в плане камер ожидает в OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro. По слухам, оба устройства поступят в продажу в Китае в этом месяце.

Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro

Предполагается, что OnePlus 15 будет оснащен сенсором 1/1,5" для основной камеры (Sony Lytia LYT-700). В перископной телеобъективной камере будет использоваться сенсор Samsung ISOCELL JN5 с диагональю 1/2,76 дюйма. Кроме того, OnePlus 15 может быть оснащен сенсором Samsung ISOCELL JN5 разрешением 50 МП для сверхширокоугольной камеры.

Если информация верна, OnePlus 15 получит сенсор основной камеры немного меньшего размера, чем у его предшественника (где было 1/1,43"), и гораздо меньший датчик перископической телеобъективной камеры, чем у OnePlus 13 (1/1,95"). Это будет не единственное снижение характеристик: по слухам, экран OnePlus 15 получит разрешение "1,5 К", что ниже, чем у его предшественника (QHD+).

Что касается Realme GT 8 Pro, по слухам, он оснащен той же основной камерой, что и OnePlus 15, с тем же сенсором Sony Lytia LYT-700 диагональю 1/1,5 дюйма. Его перископическая телеобъективная камера получит сенсор разрешением 200 МП. Также будет сенсор Samsung ISOCELL HP5 диагональю 1/1,56 дюйма.

Таким образом, Realme GT 8 Pro будет иметь значительно улучшенную камеру с зумом по сравнению с GT 7 Pro. И, возможно, лучшую камеру, чем OnePlus 15, что довольно странно, учитывая тот факт, что флагманы Realme до сих пор не были полностью ориентированы на фоточасть.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

