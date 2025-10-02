Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально

02.10.2025, MForum.ru

Компания Realme расширила свою серию Realme 15, представив модель Realme 15x в качестве очередного представителя линейки.

Realme 15x базируется на SoC Dimensity 6300 и работает под управлением Android 15 с оболочкой Realme UI 6 "из коробки". Объем ОЗУ – 8 ГБ, встроенного хранилища – 256 Гб, для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD объемом до 2 ТБ.

Realme 15x оснащен 6,8-дюймовым дисплеем разрешением HD + с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Realme сообщает, что дисплей поддерживает функцию Smart Touch, что позволяет пользователям пользоваться телефоном влажными и промасленными руками, в перчатках или даже когда телефон находится внутри водонепроницаемой сумки.

Для фотосъемки на задней панели установлена основная камера с разрешением 50 Мп с сенсором Sony IMX852. Также есть вспомогательный модуль, параметры которого не раскрываются. Фронтальная камера для селфи использует 50-мегапиксельный сенсор OmniVision OV50D40. Realme 15x оснащен множеством функций камеры и фотосъемки с использованием искусственного интеллекта, включая AI Landscape, AI Eraser, AI Ultra Clarity 2.0, AI Blare Remover, AI Motion Deblur и AI Image Matting. Также отметим импульсную подсветку (9 цветовых вариантов, 5 режимов свечения) на задней панели для уведомлений.

За автономность Realme 15x отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч, мощность быстрой зарядки 60 Вт. Также предусмотрена поддержка обратной проводной зарядки мощностью 6,5 Вт, что позволяет пользователям заряжать другие устройства с помощью Realme 15x. Толщина Realme 15x составляет 8,2 мм, вес 212 г. Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце.

Из прочего отметим, что Realme 15x получил сертификат MIL-STD-810H и класс защиты "IP69 Pro". И нет, это не новый рейтинг IP, достигнутый Realme, о таком еще не объявил даже Технический комитет МЭК, разработавший рейтинги IP.

На самом деле Realme 15x соответствует стандартам защиты IP66, IP68 и IP69, но китайский бренд решил добавить к ним слово "Профессиональный", поскольку Pro "одновременно соответствует стандартам IPX6, IPX8, IPX9 и обладает особыми характеристиками водонепроницаемости, которые не входят в существующие стандарты". Более того, Realme утверждает, что благодаря "IP69 Pro" Realme 15x защищен от 36 типов жидкостей в диапазоне температур от 0°C до 85°C, но не раскрывает список этих жидкостей.

Realme 15x поставляется в цветах Aqua Blue, Marine Blue и Maroon Red, с двумя вариантами памяти - 6 ГБ /128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ, по цене 16 999 индийских рупий (190 долларов США/165 евро) и 17 999 индийских рупий ($200/€175), соответственно. Обе модели продаются в Индии через веб-сайт Realme, Flipkart и другие магазины.