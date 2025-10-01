Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС

01.10.2025, MForum.ru

Без каких-либо анонсов, Realme P3 Lite 4G появился в польских интернет-магазинах. Судя по спецификациям, новинка почти идентична Realme C71 (а не C75 4G, как можно предположить из-за того, что в некоторых регионах C75 5G продается как “Realme P3 Lite 5G”).

Realme P3 Lite 4G оснащен ЖК-дисплеем диагональю экрана 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, хотя разрешение экрана всего 720p+.

В круглом вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 5 Мп. Тыловая камера использует основной 50-мегапиксельный сенсор с объективом f/ 1.8 и поддерживает запись видео в разрешении 1080p.Данные о вспомогательных сенсорах не приводятся.

Смартфон Realme P3 Lite 4G базируется на процессоре Unisoc T7250, который дополнен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Его можно расширить с помощью microSD.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч, но скорость зарядки не велика – лишь 15 Вт. Для сравнения, мощность зарядки у C71 достигает 45 Вт, а емкость аккумулятора составляет 6000 мАч или 6300 мАч (это зависит от региона). Собственно в этом (и отличии дизайна задней панели) и заключается самое большое различие между C71 и P3. По части автономности заявлено около 66 часов работы от одной зарядки (согласно требованиям ЕС к энергопотреблению), а минимальное число циклов заряд-разряд – 1000.

Из прочего отметим класс защиты IP54 от пыли и воды, наличие 3,5 мм разъема для наушников, а также толщину 7,79 мм при весе 196 г. Любопытной особенностью стала поддержка 360 ° NFC, например, для упрощения подключения к кассовым терминалам. Кроме того, P3 Lite поддерживает Google Gemini и оснащен функцией стирания с помощью искусственного интеллекта. Телефон распознает попадание воды и настраивает динамики на ультразвуковую частоту, чтобы быстрее удалить воду.

Цена Realme P3 Lite 4G (8/256 ГБ) составляет 600 польских злотых, что в пересчете на €140/$165. Странно, но это та же цена, что и у Realme C71 4G (8/256 ГБ), который является лучшим телефоном, пусть и ненамного. Еще больше сбивает с толку то, что C75 4G (8/256 ГБ) также стоит столько же - эта модель оснащена 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1080p + (хотя и с частотой обновления всего 90 Гц), чипсетом Helio G92 Max и аккумулятором емкостью 6000 мАч с зарядкой 45 Вт.