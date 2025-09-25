Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5

25.09.2025, MForum.ru

Компания представила новейшую мобильную платформу Snapdragon 8 Elite 5-го поколения на ежегодном саммите Snapdragon Summit в Мауи, Гавайи. Новый чип позиционируется как значительный шаг вперед по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Elite, на котором работали такие устройства, как Galaxy S25 Ultra и OnePlus 13.

В основе чипа лежит процессор Oryon третьего поколения от Qualcomm, оснащенный prime Core с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Компания Qualcomm заявляет о повышении производительности на 20% и КПД на 35%. Первые результаты Geekbench по таким устройствам, как стандартный Xiaomi 17, подтверждают это, показав 3705 баллов в одноядерных и 11 228 - в многоядерных тестах, что сопоставимо с Apple A19 Pro в одноядерных тестах и немного выше в многоядерных.

Графическая производительность графического процессора Adreno выросла на 23% благодаря более высокой тактовой частоте, обеспечивающей плавную работу в играх с трассировкой лучей. Возможности искусственного интеллекта также значительно улучшились: процессор Hexagon NPU обещает на 37% увеличить производительность для задач искусственного интеллекта на устройстве, включая генеративное редактирование. Производительность камеры также должна улучшиться благодаря усовершенствованиям провайдера Qualcomm Spectra.

Подключение осуществляется с помощью нового 5G-модема X85, поддерживающего частоту ниже 6 ГГц и mmWave. Создатели также оценят вклад Qualcomm в развитие видео, поскольку Gen 5 становится первой мобильной платформой, поддерживающей кодек Advanced Professional Video (APV), позволяющий снимать видео в формате 8K практически без потерь.

Более десятка производителей готовы использовать этот чип, включая Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo, iQOO, Oppo, Realme и Asus ROG. 17-я серия Xiaomi станет первой, которая будет поставляться с Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, а вскоре за ней последуют такие модели, как iQOO 15 и OnePlus 15.