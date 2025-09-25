Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5

MForum.ru
25.09.2025,
Компания представила новейшую мобильную платформу Snapdragon 8 Elite 5-го поколения на ежегодном саммите Snapdragon Summit в Мауи, Гавайи. Новый чип позиционируется как значительный шаг вперед по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Elite, на котором работали такие устройства, как Galaxy S25 Ultra и OnePlus 13.
В основе чипа лежит процессор Oryon третьего поколения от Qualcomm, оснащенный prime Core с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Компания Qualcomm заявляет о повышении производительности на 20% и КПД на 35%. Первые результаты Geekbench по таким устройствам, как стандартный Xiaomi 17, подтверждают это, показав 3705 баллов в одноядерных и 11 228 - в многоядерных тестах, что сопоставимо с Apple A19 Pro в одноядерных тестах и немного выше в многоядерных.
Графическая производительность графического процессора Adreno выросла на 23% благодаря более высокой тактовой частоте, обеспечивающей плавную работу в играх с трассировкой лучей. Возможности искусственного интеллекта также значительно улучшились: процессор Hexagon NPU обещает на 37% увеличить производительность для задач искусственного интеллекта на устройстве, включая генеративное редактирование. Производительность камеры также должна улучшиться благодаря усовершенствованиям провайдера Qualcomm Spectra.
Подключение осуществляется с помощью нового 5G-модема X85, поддерживающего частоту ниже 6 ГГц и mmWave. Создатели также оценят вклад Qualcomm в развитие видео, поскольку Gen 5 становится первой мобильной платформой, поддерживающей кодек Advanced Professional Video (APV), позволяющий снимать видео в формате 8K практически без потерь.
Более десятка производителей готовы использовать этот чип, включая Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo, iQOO, Oppo, Realme и Asus ROG. 17-я серия Xiaomi станет первой, которая будет поставляться с Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, а вскоре за ней последуют такие модели, как iQOO 15 и OnePlus 15.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru