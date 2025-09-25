Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5

MForum.ru

Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5

25.09.2025, MForum.ru

Компания представила новейшую мобильную платформу Snapdragon 8 Elite 5-го поколения на ежегодном саммите Snapdragon Summit в Мауи, Гавайи. Новый чип позиционируется как значительный шаг вперед по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Elite, на котором работали такие устройства, как Galaxy S25 Ultra и OnePlus 13.

Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5

В основе чипа лежит процессор Oryon третьего поколения от Qualcomm, оснащенный prime Core с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Компания Qualcomm заявляет о повышении производительности на 20% и КПД на 35%. Первые результаты Geekbench по таким устройствам, как стандартный Xiaomi 17, подтверждают это, показав 3705 баллов в одноядерных и 11 228 - в многоядерных тестах, что сопоставимо с Apple A19 Pro в одноядерных тестах и немного выше в многоядерных.

Графическая производительность графического процессора Adreno выросла на 23% благодаря более высокой тактовой частоте, обеспечивающей плавную работу в играх с трассировкой лучей. Возможности искусственного интеллекта также значительно улучшились: процессор Hexagon NPU обещает на 37% увеличить производительность для задач искусственного интеллекта на устройстве, включая генеративное редактирование. Производительность камеры также должна улучшиться благодаря усовершенствованиям провайдера Qualcomm Spectra.

Подключение осуществляется с помощью нового 5G-модема X85, поддерживающего частоту ниже 6 ГГц и mmWave. Создатели также оценят вклад Qualcomm в развитие видео, поскольку Gen 5 становится первой мобильной платформой, поддерживающей кодек Advanced Professional Video (APV), позволяющий снимать видео в формате 8K практически без потерь.

Более десятка производителей готовы использовать этот чип, включая Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo, iQOO, Oppo, Realme и Asus ROG. 17-я серия Xiaomi станет первой, которая будет поставляться с Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, а вскоре за ней последуют такие модели, как iQOO 15 и OnePlus 15.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: