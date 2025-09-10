Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально

MForum.ru
10.09.2025,
Если время автономной работы смартфона стоит на первом месте в списке пожеланий, то последняя новинка Honor может стать отличным вариантом. Компания Honor анонсировала Play10T в Китае. Его отличительной особенностью является аккумулятор емкостью 7000 мАч в сочетании с доступной ценой.
В основе Honor Play 10T лежит Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Экран – 6,77-дюймов при разрешении 2412×1080 пикселей. Это обновление по сравнению с дисплеем Play9T, где разрешение экрана составляло лишь 720p. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 700 нит. Honor добавила защиту из алюмосиликатного стекла и режим комфорта для глаз.
Впрочем, главная характеристика Honor Play 10T – АКБ емкостью 7000 мАч. Помимо емкости она отметим поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки для подзарядки других устройств.
Тыловая камера базируется на 50 Мп сенсоре, фронтальная – на сенсоре разрешением 5 Мп. Прочие характеристики включают пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP65, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC и одночастотный GPS. Также присутствуют два динамика, а Honor заявляет о “400% громкости”. Толщина Honor Play 10T составляет 8,24 мм, вес - 207 граммов, а его долговечность отмечена пятизвездочным сертификатом SGS.
Honor Play 10T официально поступил в продажу 9 сентября 2025 года и предлагается в трех вариантах хранения: 8 ГБ + 128 ГБ за 999 юаней (около 140 долларов), 8 ГБ + 256 ГБ за 1199 юаней (168 долларов) и 12 ГБ + 256 ГБ за 1399 юаней (196 долларов). На выбор предлагаются черный, белый и синий цвета.
© Антон Печеровый,
