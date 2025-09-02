Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально

02.09.2025, MForum.ru

Буквально на прошлой неделе Honor представила смартфон X7d с поддержкой 4G. Теперь пришло время версии с поддержкой сетей 5G. Новика была представлена в Малайзии, однако ее цена пока не объявлена.

На передней панели X7d 5G установлена 6,77-дюймовая TFT-ЖК-панель разрешением 1610 x 720 пикселей. Экран обеспечивает максимальную яркость 850 нит и оснащен технологией eye comfort, которая должна немного облегчить глазам длительное чтение или просмотр видео.

Honor X7d 5G базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Предусмотрена только одна конфигурация памяти: 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ дискового пространства. В программной части новинка работает под управлением Android 15 "из коробки с оболочкой Honor MagicOS 9.0 поверх него.

На задней панели размещены две камеры: основная 50 Мп и датчик глубины сцены разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп.

Изюминкой новинки является аккумулятор. Honor использует двухэлементный блок емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge мощностью 35 Вт.

Также отметим поддержку двух SIM-карт, подключение 5G, Wi-Fi 5, NFC, два динамика с громкостью, по заявлению Honor, “400%”, водонепроницаемость по стандарту IP65 и боковой сканер отпечатков пальцев. Телефон весит 206 граммов и поставляется в двух вариантах цвета - бархатно-черном и золотистом.

Компания Honor не раскрывает, когда X7d 5G появится в продаже и сколько будет стоить. Но учитывая его характеристики, речь идет о телефоне начального уровня с поддержкой 5G, который не может быть дорогим по определению.