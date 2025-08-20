Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально

20.08.2025, MForum.ru

Honor X7c 5G появился в Индии в качестве слегка модернизированного варианта X7c 4G, который был представлен в октябре прошлого года. Смартфон среднего ценового сегмента будет доступен для покупки на Amazon.

Honor X7c 5G оснащен 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 850 нит.

Honor X7c 5G базируется на SoC Snapdragon 4 Gen 2, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения данных. Он работает под управлением операционной системы MagicOS 8.0 на базе Android 14.

Согласно заявлению Honor, X7c 5G обладает 5-звездочной устойчивостью к падению по стандарту SGS и степенью защиты от проникновения влаги IP64. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками и 3,5-мм разъемом для наушников.

В телефоне установлена сдвоенная тыловая камера с основным сенсором 50 МП и вспомогательным 2 Мп сенсором для определения глубины сцены. На передней панели размещена 5-мегапиксельная камера для селфи.

За автономность Honor, X7c 5G отвечает аккумулятором емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Также отметим поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi.

Honor X7c доступен для покупки в цветах Moonlight White и Forest Green. Стоимость телефона составляет 14 999 индийских рупий (170 долларов США) за единственную версию 8 ГБ/256 ГБ. Однако компания отмечает, что эта цена будет действовать только до 22 августа. Устройство поступит в продажу 20 августа на Amazon.