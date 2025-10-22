Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

22.10.2025, MForum.ru

Пока большинство брендов предлагает на выбор лишь круглый, квадратный или «визорный» дизайн, Realme решила дать пользователям возможность настоящей персонализации. Realme GT8 Pro стал первым в мире смартфоном со сменным обрамлением камер.

Конструкция держится на двух винтах Torx по бокам, а в основе системы лежат магниты, позволяющие одним щелчком зафиксировать новый модуль. Realme будет продавать различные дизайны — классические круглые и квадратные, а также в стиле «робот».

Но что действительно впечатляет, так это инициатива по 3D-печати собственных дизайнов. Бренд выложил в открытый доступ 3D-модель и объявил конкурс на самый креативный вариант в сотрудничестве с MakerWorld.

Внутри скрывается не менее впечатляющая начинка. Основная камера 50 Мп разработана совместно с компанией Ricoh, что знаменует начало официального партнерства. Она оснащена сенсором 1/1.56" и диафрагмой f/1.8, а также поддерживает эквивалентные фокусные расстояния полного кадра, как у камер Ricoh GR — 28 мм и 40 мм. Пользователям доступны пять культовых фильтров Ricoh: Positive, Negative, High-contrast Black & White, Standard и Monochrome.

Дополняет основной сенсор 200 Мп сенсор с перископным объективом с 3-кратным оптическим и 12-кратным цифровым зумом «без потерь», а также сенсором 50 Мп с ультраширокоугольным объективом с углом обзора 116°. Видео можно снимать вплоть до 8K@30 кадров/с.

«Сердцем» смартфона стал топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который работает в паре с до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Экран – панель AMOLED разрешением QHD+ с частотой 144 Гц. Её пиковая яркость достигает 4000 нит.

Смартфон получил комбинированную батарею емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной на 50 Вт. При этом толщина корпуса составляет всего 8.2 мм. Завершает картину полноценная защита от пыли и воды по стандартам IP66/68/69 и предустановленная Realme UI 7 на базе Android 16.

Realme GT8 Pro будет доступен в белом, зеленом и синем цветах. Стартовая цена в Китае составляет 3999 юаней (~$562) за версию с 12/256 ГБ, топовая комплектация 16/1024 ГБ обойдется в 5199 юаней (~$730). Предзаказы уже стартовали.