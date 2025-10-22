Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

MForum.ru

Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

22.10.2025, MForum.ru

Пока большинство брендов предлагает на выбор лишь круглый, квадратный или «визорный» дизайн, Realme решила дать пользователям возможность настоящей персонализации. Realme GT8 Pro стал первым в мире смартфоном со сменным обрамлением камер.

Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

Конструкция держится на двух винтах Torx по бокам, а в основе системы лежат магниты, позволяющие одним щелчком зафиксировать новый модуль. Realme будет продавать различные дизайны — классические круглые и квадратные, а также в стиле «робот».

Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

Но что действительно впечатляет, так это инициатива по 3D-печати собственных дизайнов. Бренд выложил в открытый доступ 3D-модель и объявил конкурс на самый креативный вариант в сотрудничестве с MakerWorld.

Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

Внутри скрывается не менее впечатляющая начинка. Основная камера 50 Мп разработана совместно с компанией Ricoh, что знаменует начало официального партнерства. Она оснащена сенсором 1/1.56" и диафрагмой f/1.8, а также поддерживает эквивалентные фокусные расстояния полного кадра, как у камер Ricoh GR — 28 мм и 40 мм. Пользователям доступны пять культовых фильтров Ricoh: Positive, Negative, High-contrast Black & White, Standard и Monochrome.

Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

Дополняет основной сенсор 200 Мп сенсор с перископным объективом с 3-кратным оптическим и 12-кратным цифровым зумом «без потерь», а также сенсором 50 Мп с ультраширокоугольным объективом с углом обзора 116°. Видео можно снимать вплоть до 8K@30 кадров/с.

Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

«Сердцем» смартфона стал топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который работает в паре с до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Экран – панель AMOLED разрешением QHD+ с частотой 144 Гц. Её пиковая яркость достигает 4000 нит.

Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

Смартфон получил комбинированную батарею емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной на 50 Вт. При этом толщина корпуса составляет всего 8.2 мм. Завершает картину полноценная защита от пыли и воды по стандартам IP66/68/69 и предустановленная Realme UI 7 на базе Android 16.

Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

Realme GT8 Pro будет доступен в белом, зеленом и синем цветах. Стартовая цена в Китае составляет 3999 юаней (~$562) за версию с 12/256 ГБ, топовая комплектация 16/1024 ГБ обойдется в 5199 юаней (~$730). Предзаказы уже стартовали.

Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки]  Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru

14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: