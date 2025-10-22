Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками

MForum.ru
22.10.2025,
Пока большинство брендов предлагает на выбор лишь круглый, квадратный или «визорный» дизайн, Realme решила дать пользователям возможность настоящей персонализации. Realme GT8 Pro стал первым в мире смартфоном со сменным обрамлением камер.
Конструкция держится на двух винтах Torx по бокам, а в основе системы лежат магниты, позволяющие одним щелчком зафиксировать новый модуль. Realme будет продавать различные дизайны — классические круглые и квадратные, а также в стиле «робот».
Но что действительно впечатляет, так это инициатива по 3D-печати собственных дизайнов. Бренд выложил в открытый доступ 3D-модель и объявил конкурс на самый креативный вариант в сотрудничестве с MakerWorld.
Внутри скрывается не менее впечатляющая начинка. Основная камера 50 Мп разработана совместно с компанией Ricoh, что знаменует начало официального партнерства. Она оснащена сенсором 1/1.56" и диафрагмой f/1.8, а также поддерживает эквивалентные фокусные расстояния полного кадра, как у камер Ricoh GR — 28 мм и 40 мм. Пользователям доступны пять культовых фильтров Ricoh: Positive, Negative, High-contrast Black & White, Standard и Monochrome.
Дополняет основной сенсор 200 Мп сенсор с перископным объективом с 3-кратным оптическим и 12-кратным цифровым зумом «без потерь», а также сенсором 50 Мп с ультраширокоугольным объективом с углом обзора 116°. Видео можно снимать вплоть до 8K@30 кадров/с.
«Сердцем» смартфона стал топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который работает в паре с до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Экран – панель AMOLED разрешением QHD+ с частотой 144 Гц. Её пиковая яркость достигает 4000 нит.
Смартфон получил комбинированную батарею емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной на 50 Вт. При этом толщина корпуса составляет всего 8.2 мм. Завершает картину полноценная защита от пыли и воды по стандартам IP66/68/69 и предустановленная Realme UI 7 на базе Android 16.
Realme GT8 Pro будет доступен в белом, зеленом и синем цветах. Стартовая цена в Китае составляет 3999 юаней (~$562) за версию с 12/256 ГБ, топовая комплектация 16/1024 ГБ обойдется в 5199 юаней (~$730). Предзаказы уже стартовали.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru
14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru