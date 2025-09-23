Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце

23.09.2025, MForum.ru

В социальной сети Weibo компания Realme подтвердила, что ее следующие флагманские смартфоны серии GT 8 будут представлены в октябре. В предстоящую линейку войдут Realme GT 8 и GT 8 Pro, на которые уже начался прием предварительных заказов.

Клиенты, которые оформят предварительный заказ на Realme GT 8 или GT 8 Pro прямо сейчас, получат право на получение расширенной гарантии на телефоны. Компания также отметила, что покупатели также могут выиграть GT 8 Pro.

По слухам, Realme GT 8 Pro оснащен плоским дисплеем диагональю 6,78 дюйма с тонкими рамками. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составляет 50 Мп, его дополняет 200 Мп сенсор с перископическим телеобъективом и сенсор со сверхширокоугольным объективом. Также в утечках упоминается емкость АКБ, составляющая 8000 мАч.