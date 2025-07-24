Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально

24.07.2025, MForum.ru

В прошлом месяце Realme представила в Индии модель Narzo 80 Lite 5G. Сегодня бренд представил 4G-версию этого смартфона. Новинка базируется на SoC Unisoc T7250 и работает под управлением Android 15.

Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально

Narzo 80 Lite 4G оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD + с частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 563 нит и поддержкой регулировки яркости постоянным током. Экран также поддерживает функцию Smart Touch, что позволяет пользователям пользоваться телефоном влажными или промасленными руками или в перчатках. Кроме того, на дисплее имеется выемка для 5-мегапиксельной селфи-камеры (SC520CS).

На задней панели Realme Narzo 80 Lite 4G установлена основная камера разрешением 13 Мп (OmniVision OV13B10) и дополнительный сенсор, параметры которого не раскрываются. Также присутствуют светодиодная вспышка и настраиваемая импульсная подсветка с девятью вариантами цвета и пятью режимами свечения.

Объем ОЗУ Realme Narzo 80 Lite 4G – 4/6 ГБ, встроенное хранилище – 64/128 ГБ с возможностью расширения картами microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6300 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 6 Вт. Из прочего можно упомянуть сертификат MIL-STD-810H, степень защиты IP54 и 3,5-мм разъем для наушников.

Объем ОЗУ Realme Narzo 80 Lite 4G – 4/6 ГБ, встроенное хранилище – 64/128 ГБ с возможностью расширения картами microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6300 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 6 Вт. Из прочего можно упомянуть сертификат MIL-STD-810H, степень защиты IP54 и 3,5-мм разъем для наушников.

Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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