Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу

15.11.2024, MForum.ru

Семейство Narzo 70 от Realme уже насчитывает четыре устройства, а на подходе пятое. Новика будет называться Narzo 70 Curve, что намекает на изогнутый экран.

Realme Narzo 70 Turbo

Согласно новому отчету, Narzo 70 Curve будет запущен в Индии в декабре. Его цена составит от 15 000 до 20 000 индийских рупий. Однако, подробностей об устройстве пока нет.

Впрочем, с приближением даты анонса информация наверняка появится. Скорее всего, Narzo 70 Curve внешне и по аппаратной платформе будет схож с другими представителями семейства Narzo 70. Возможно, изогнутый экран будет его единственной изюминкой, пока слишком рано об этом говорить.