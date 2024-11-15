Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу

MForum.ru
15.11.2024,
Семейство Narzo 70 от Realme уже насчитывает четыре устройства, а на подходе пятое. Новика будет называться Narzo 70 Curve, что намекает на изогнутый экран.
Realme Narzo 70 Turbo
Согласно новому отчету, Narzo 70 Curve будет запущен в Индии в декабре. Его цена составит от 15 000 до 20 000 индийских рупий. Однако, подробностей об устройстве пока нет.
Впрочем, с приближением даты анонса информация наверняка появится. Скорее всего, Narzo 70 Curve внешне и по аппаратной платформе будет схож с другими представителями семейства Narzo 70. Возможно, изогнутый экран будет его единственной изюминкой, пока слишком рано об этом говорить.
© Антон Печеровый,
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