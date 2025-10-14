Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально

14.10.2025, MForum.ru

Серия Vivo X300 представлена официально. В нее входят базовый X300 с компактным дизайном и X300 Pro. Оба смартфона оснащены недавно анонсированной SoC MediaTek Dimensity 9500 и получили несколько улучшений по сравнению со своими предшественниками.

Vivo X300 Pro оснащен обновленной тройной камерой заднего вида от Zeiss. Основная камера – 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-828 диагональю 1/1,28 дюйма, диафрагмой f/1,57 и OIS. Ему помогают 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор Samsung JN1 и новый 200-мегапиксельный сенсор Samsung HPB диагональю 1/1,4 дюйма с телеобъективом. На передней панели Vivo установлен еще один 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1 для селфи и видеозвонков.

Vivo X300 Pro базируется на SoC MediaTek Dimensity 9500 в паре с чипом обработки изображений vivo V3+. Объем оперативной памяти до 16 ГБ, встроенной памяти – до 512 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6510 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт.

Vivo X300 Pro оснащен 6,78-дюймовым дисплеем 8T LTPO с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1260 x 2800 пикселей. Дисплей поддерживает HDR10 +, технологию Dolby Vision и оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Вес vivo X300 Pro составляет 226 г, толщина - 7,99 мм, а его класс защиты - IP68/IP69. Купить новинку можно в черном, коричневом, синем и белом цветах.

Другие характеристики включают в себя два стереодинамика, Bluetooth 6.0, порт USB-C 3.2 Gen 1 и Wi-Fi 6. В программной части Vivo X300 Pro работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Более компактный Vivo X300 оснащен SoC MediaTek Dimensity 9500, дополненный до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ памяти для хранения данных.

Диагональ экрана Vivo X300 составляет 6,31-дюйма. Экран представляет собой панель 8T LTPO с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1216x2640 пикселей. В экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

За автономность отвечает аккумулятором емкостью 6040 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт.

Vivo X300 оснащен основной камерой заднего вида разрешением 200 Мп (сенсор Samsung HPB) с диагональю сенсора 1/1,4 дюйма и диафрагмой f/1.68. Он также оснащен 50-мегапиксельной телеобъективной камерой Sony LYT-602 APO диагональю 1/1,95 дюйма и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Samsung JN1. Сенсор JN1 также используется на передней панели для селфи.

Благодаря меньшим размерам, X300 весит 190 г, при толщине 7,95 мм. Смартфон получил класс защиты IP68 /IP69 и доступен в черном, синем, розовом и фиолетовом цветах. Телефон также поставляется с OriginOS 6 на базе Android 16. Другие характеристики включают Bluetooth 5.4, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi 6 и двойные стереодинамики.

Цена vivo X300 Pro составляет 5 299 юаней (745 долларов США) за вариант с 12 ГБ/256 ГБ памяти и 5 999 юаней (845 долларов США) за вариант с 16 ГБ/512 ГБ памяти. Модель с памятью 16 ГБ/1 ТБ будет стоить 6 699 юаней (945 долларов).

Базовая модель X300 с объемом памяти 12 ГБ/256 ГБ оценена в 4 399 юаней (620 долларов США). Цены остальных версий составляют: 16 ГБ/256 ГБ – 4699 юаней (660 долларов), 12 ГБ/512 ГБ – 4999 юаней (700 долларов), 16 ГБ/512 ГБ – 5299 юаней (745 долларов), а объемом 16 ГБ/1 ТБ – 5999 юаней (845 долларов).