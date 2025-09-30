Анонсы: Vivo V60e появится в Индии

30.09.2025, MForum.ru

Компания Vivo подтвердила запуск модели V60e в Индии, хотя точная дата пока не разглашается. Компания также поделилась ключевыми техническими характеристиками, особенностями дизайна и ценами на устройство.

Vivo V60e станет первым в серии V, который получит 200-мегапиксельную тыловую камеру с поддержкой OIS. В качестве дополнительного сенсора на задней панели будет установлен 8-мегапиксельный со сверхширокоугольной оптикой. Для селфи и видеозвонков предназначена 50-мегапиксельная камера с автофокусом. Vivo V60e также получит 30-кратный цифровой зум с использованием основной камеры. Кроме того, Vivo V60e будет предлагать функцию фотосъемки с использованием искусственного интеллекта, ориентированную на Индию, под названием AI Festival Portrait. Он также будет оснащен другими функциями с поддержкой искусственного интеллекта, такими как AI Image Expander и AI Four-season Portrait. Из прочего были упомянуты дисплей с тонкими рамками и аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Vivo также подтверждает, что новинка будет работать под управлением FuntouchOS 15 на базе Android 15 и функциями Gemini. В части обновлений производитель обещает обновления ОС в течение трех лет и исправления безопасности в течение 5 лет. Vivo V60e будет доступен в цветах Elite Purple и Noble Gold. Он также получит класс защиты IP68 /IP69 и будет продаваться в Индии по цене менее 40 000 индийских рупий (450 долларов). Скорее всего, Vivo V60e станет ребрендингом Y500 Pro, предназначенного для китайского рынка.