Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500

23.09.2025, MForum.ru

MediaTek анонсировала свой новейший флагманский чипсет Dimensity 9500. Компания утверждает, что он устанавливает новый стандарт в области искусственного интеллекта на устройствах, игр и энергоэффективности.

В Dimensity 9500 используются процессорные ядра Arm нового поколения с дизайном «All Big Core» (все большие ядра). В конфигурацию чипа входят 8 ядер: одно ядро Arm C1-Ultra с тактовой частотой 4,21 ГГц, три ядра C1-Premium и четыре ядра C1-Pro.

MediaTek утверждает, что этот чип обладает на 32% более высокой одноядерной производительностью и на 17% более высокой многоядерной производительностью, чем Dimensity 9400. Ultra core обеспечивает до 55% меньшее энергопотребление при максимальной производительности. Также сообщается, что модель 9500 на 30% эффективнее при работе в многозадачном режиме. Также поддерживается Armv9.3 с новыми инструкциями SME2 для более быстрого восприятия ИИ и повышения эффективности ML.

Dimensity 9500 также поддерживает новую 4-канальную систему хранения данных UFS 4.1, которая обеспечивает на 100% более высокую скорость последовательной передачи данных.

Dimensity 9500 оснащен новым графическим процессором Arm G1-Ultra, который, по заявлению MediaTek, обеспечивает на 33% более высокую пиковую производительность и на 42% более высокую энергоэффективность. В нем вдвое больше модулей трассировки лучей, производительность трассировки лучей увеличивается на 112%. Он поддерживает трассировку лучей со скоростью до 120 кадров в секунду с интерполяцией. Также поддерживается конвейер трассировки лучей Vulkan, а также функции MegaLights и Nanite в UnrealEngine 5.

Процессор Dimensity 9500 оснащен NPU 990 девятого поколения от MediaTek с движком Generative AI Engine 2.0, который обеспечивает удвоенную вычислительную мощность по сравнению с предшественником, и использует 1,58-разрядную обработку больших моделей BitNet с уменьшенным энергопотреблением до 33%.

Благодаря удвоенным вычислительным возможностям в виде целых чисел и операций с плавающей запятой пользователи могут рассчитывать на 100% более быстрый вывод 3 миллиардов параметров LLM, обработку 128 тыс. токенов и генерацию изображений в формате 4K при снижении энергопотребления на 56% при максимальной производительности. Новый сверхэффективный NPU оснащен первой в своем роде интегрированной архитектурой вычислений в памяти, которая снижает энергопотребление и позволяет моделям искусственного интеллекта работать непрерывно.

Кроме того, ISP MediaTek Imagiq 1190 входящий в Dimensity 9500 поддерживает предварительную обработку снимков в формате RAW с разрешением до 200 мегапикселей с непрерывным отслеживанием фокуса со скоростью 30 кадров в секунду и новый портретный движок для портретного видео с разрешением 4K 60 кадров в секунду. Он также поддерживает новейшую функцию адаптивного отображения MiraVision.

И наконец, Dimensity 9500 на 10% снижает энергопотребление в сетях 5G и на 20% - в сетях Wi-Fi, а агрегация несущих 5CC увеличивает пропускную способность на 15%. Технологии определения местоположения и выбора сети с помощью искусственного интеллекта обеспечивают на 20% более высокую точность, а также на 50% более низкую задержку в сети благодаря прогнозированию перегрузки с помощью искусственного интеллекта.

MediaTek Dimensity 9500 будет конкурировать с новым Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 на флагманских устройствах. Одними из первых смартфонов на основе MediaTek Dimensity 9500 станут Oppo Find X9 Pro и Vivo X300, которые будут представлены в этом году.

