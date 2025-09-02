Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально

MForum.ru
Бренд Poco официально представил смартфон Poco C85. Новика представляет собой устройство начального уровня.
Poco C85 оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления в режиме адаптивной синхронизации до 120 Гц. Панель сертифицирована TÜV Rheinland по защите глаз и оснащена U-образным вырезом, в котором расположена 8-мегапиксельная камера для селфи. На задней панели установлена 50-мегапиксельная двойная камера с поддержкой искусственного интеллекта.
Poco C85 построена на базе 12-нм чипа. Варианты хранения включают в себя 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти либо 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. За счет виртуальной памяти ОЗУ может вырасти до 16 Гб.
Poco C85 оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, что позволят (по заявлению компании) обеспечить до 82 часов воспроизведения музыки. Поддерживается быстрая зарядка 33 Вт, также присутствует функция Battery Health 3.0 для увеличения срока службы. Компания Poco также добавила функцию обратной проводной зарядки мощностью 10 Вт, что позволяет в случае необходимости подзаряжать другие устройства.
Несмотря на большую батарею, толщина Poco C85 составляет всего 7,9 мм. Он также получил класс защиты IP64 и доступен в трех вариантах: зеленом, фиолетовом и черном. Для первых покупателей цены Poco C85 составляют 109 долларов за модель 6 ГБ / 128 ГБ и 129 долларов за вариант 8 ГБ / 256 ГБ.
