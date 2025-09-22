Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

MForum.ru
Компания Vivo выпустила модели Y50 и Y50m еще в июле, теперь к ним присоединился третий представитель семейства - Y50i.
Vivo Y50i оснащен 6,74-дюймовым плоским ЖК-экраном разрешением 720x1600 пикселей с частотой обновления 90 Гц, частотой сенсорной выборки 180 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.
Смартфон базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6300, который дополняют 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти eMMC 5.1. Новинка работает под управлением Android 15 с оболочкой Origin OS 5 от Vivo.
На задней панели Vivo Y50i размещена 13-мегапиксельная основная камера, в вырезе экрана – 5-мегапиксельная камера для селфи. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт.
Также Y50i оснащен боковым емкостным сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку включения и 3,5-мм разъемом для наушников. Размеры Vivo Y50i составляют 167,3 x 76,95 x 8,19 мм, а вес - 204 г. Купить новинку можно в черном, лазурном и платиновом цветах по цене 1499 юаней, что на данный момент составляет около 210 долларов.
