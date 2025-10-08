Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии

08.10.2025, MForum.ru

После нескольких тизеров компания vivo представила V60e в Индии. Он оснащен 200-мегапиксельной камерой заднего вида Samsung HP9, что стал первым применением подобного сенсора в линейке V-series.

Главной особенностью vivo V60e является 200-мегапиксельная основная камера с OIS и диафрагмой f/ 1.8. Она работает в паре с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 120 градусов. На передней панели телефона установлена 50-мегапиксельная камера для селфи и видеосъемки. На задней панели также установлена светодиодная вспышка Aura light.

Новый телефон V-серии Vivo оснащен 6,77-дюймовым дисплеем Full HD + AMOLED с изгибом с четырех сторон, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 1600 нит. Также отметим встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Задняя панель и рамка выполнены из пластика, толщина новинки 7,49 мм, вес – 190 г. Устройство получило класс защиты IP68/IP69 и защищено стеклом Diamond Shield спереди.

Vivo V60e базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7360-Turbo SoC, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Смартфон работает под управлением операционной системы Funtouch OS 15 на базе Android 15 и получит три основных обновления операционной системы и исправления безопасности в течение пять лет.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Vivo V60e доступен в вариантах расцветки Elite Purple и Noble Gold. Vivo V60e можно будет приобрести в Индии с 10 октября. Стоимость базового варианта 8 ГБ/128 ГБ будет начинаться с 29 999 индийских рупий (340 долларов США). Стоимость опции 8 ГБ/256 ГБ составляет 31 999 индийских рупий (360 долларов), а модель 12 ГБ/256 ГБ - 33 999 индийских рупий (385 долларов).