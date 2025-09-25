Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально

MForum.ru
25.09.2025,
Ранее в этом году компания vivo представила V50 Lite 4G, а немного позже - V50 Lite 5G. Теперь компания представляет следующее поколение, начав с модели Vivo V60 Lite 5G.
Одним из ключевых обновлений является чипсет Dimensity 7360-Turbo. Этот чип был только что анонсирован MediaTek, хотя по сути он такой же, как и Dimensity 7300 (судя по официальным спецификациям). Dimensity 7360-Turbo представляет собой 4-нм чип с 4-мя процессорными ядрами Cortex-A78 (2,5 ГГц) и 4-мя процессорными ядрами A55, а также графическим процессором Mali-G615 MC2 и 655-ядерным процессором NPU.
Есть и другие улучшения – OLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма теперь имеет 10-битную цветопередачу и поддерживает HDR10+ (были протестированы Netflix и Prime Video). Это дисплей с разрешением 1080p + и частотой обновления 120 Гц. Как и его предшественник, Vivo V60 Lite 5G оснащен стереодинамиками.
Компании Vivo удалось уменьшить корпус телефона на 0,2 мм, толщина V60 Lite составляет 7,59 мм. Хорошей новостью является то, что он поддерживает ту же емкость аккумулятора - 6500 мАч - и ту же быструю зарядку мощностью 90 Вт. Согласно тестированию vivo, полностью заряженный аккумулятор позволяет вам играть в PUBG в течение 12 часов или более 27 часов смотреть YouTube. А система быстрой зарядки настолько хороша, что почти разряженный телефон (1% заряда батареи) может заряжаться в течение 10 минут, и заряда хватит для просмотра YouTube еще на 6,6 часов.
Компания позиционирует V60 Lite как игровой телефон. Он оснащен байпасной зарядкой (которая уменьшает нагрев и продлевает срок службы батареи) и утилитой, позволяющей выбирать между режимами экономии заряда батареи и повышения производительности, а также контролировать частоту обновления экрана.
Камера осталась прежней, с 50-мегапиксельным основным сенсором IMX882 (1/1,95”) и 8-мегапиксельным сенсором со сверхшироким объективом 120°. AI Soft Ring - это кольцевая вспышка vivo. Селфи-камера представлена 32-мегапиксельным сенсором размером 1/3,1 дюйма. Обновленный чипсет позволяет записывать видео в формате 4K как на тыловую, так и на фронтальную камеры, что выгодно отличает новинку от V50 Lite, которая поддерживала только видео 1080p.
Dimensity 7360-Turbo работает в паре с 8 ГБ или 12 ГБ памяти LPDDR4X и 256 ГБ памяти UFS 3.1. Vivo V60 Lite 5G работает под управлением Android 15 “из коробки” – vivo обещает "5 лет бесперебойной работы", но это не то же самое, что обещать 5 обновлений ОС. Также отметим защиту от воды и пыли по классу IP65.
Смартфон vivo V60 Lite 5G появился на тайваньском сайте компании. Пока нет информации о ценах, а также о том, когда эта модель может появиться в других регионах.
© Антон Печеровый,
