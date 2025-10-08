Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов

08.10.2025, MForum.ru

Samsung представила еще один 200-мегапиксельный датчик изображения для смартфонов ISOCELL HP5, который, как утверждается, является первым в мире, оснащенным пикселями размером 0,5 мкм.

Несмотря на небольшой размер пикселя, камера HP5, как утверждается, обеспечивает яркое изображение в условиях низкой освещенности и в целом более высокое качество изображения. Размер самого сенсора составляет 1/1,56 дюйма.

Samsung отмечает, что использовала такие технологии, как Front Deep Trench Isolation (FDTI) и Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), чтобы позволить каждому пикселю захватывать больше света и деталей. Утверждается, что сенсор использует усовершенствованную технологию DTI Center Cut (DCC) для получения более ярких и четких изображений, несмотря на маленький размер пикселей.

Samsung утверждает, что сенсор обеспечивает 150%-ное увеличение коэффициента преобразования и улучшает подавление случайных шумов (RN) на 3-40%, в зависимости от условий съемки. ISOCELL HP5 обеспечивает 2-кратный зум с использованием встроенного сенсора и до 6-кратный зум без потерь при использовании с 3-кратным телеобъективом.

Он поддерживает Smart ISO Pro и ступенчатое разрешение HDR для улучшения качества изображения. Сенсор может снимать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду, 8K со скоростью 30 кадров в секунду и 1080p со скоростью 240 кадров в секунду. Он также поддерживает 8-битные, 10-битные, 12-битные и 14-битные форматы RAW.

Новый 200-мегапиксельный сенсор уже находится на стадии массового производства и, как ожидается, скоро появится в реальных устройствах. К примеру, в Vivo Y500 Pro.