Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16

Ожидается, что Xiaomi представит три устройства флагманской «серии 16» в конце этого месяца. Помимо базовой модели Xiaomi 16, в линейку войдут 16 Pro и 16 Pro Max. При этом возможные спецификации Xiaomi 16 уже появились в сети.

Согласно источнику, Xiaomi 16 оснащен 6,3-дюймовым OLED-экраном LTPO разрешением "1,5 К" с частотой обновления 120 Гц. Тыловая камера будет строенная: основной OmniVision, сверхширокоугольный и сенсор с телеобъективом ISOCELL JN5 от Samsung. Разрешение всех трех сенсоров составит 50 Мп. Для селфи предназначена фронтальная камера разрешением 32 МП.

Xiaomi 16 базируется на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5-го поколения. Программная часть HyperOS 3 «из коробки». За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Класс защиты от пыли и воды IP68 и IP69. Также отметим встроенный в дисплей ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Правдивы эти данные или нет, покажет время, до анонса осталось порядка двух недель.