Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate

09.09.2025,
Ожидается, что Xiaomi представит смартфоны серии Xiaomi 16 в Китае в конце этого месяца. Новая утечка показывает, что Xiaomi 16 Pro будет оснащен основной камерой производства SmartSens. И вполне вероятно, что это будет камера, как в Huawei Mate 80 RS Ultimate.
По данным tipster Fixed Focus Digital, Xiaomi 16 Pro будет оснащен 50-мегапиксельной камерой SmartSens SC590X. Согласно сообщениям, SC590XS построен по 22-нм технологическому процессу и оснащен большим сенсором диагональю 1/1,28 дюйма с разрешением пикселей 1,2 мкм. Он поддерживает полнопиксельную автофокусировку QPD, позволяющую каждому пикселю вносить свой вклад в точную фазовую фокусировку.
Считается, что SC590XS поддерживает запись видео в формате 4K со скоростью до 120 кадров в секунду, а также широкий динамический диапазон, что дает ему преимущество при работе со сложным освещением. Датчик также может быть сопряжен с физической переменной диафрагмой, что обеспечивает значительно более высокий уровень пропускания света по сравнению с обычными установками.
Еще одна распространенная информация заключается в том, что SC590XS может использовать пиксельную схему Huawei RYYB, которая заменяет один из зеленых субпикселей в традиционной матрице RGB на желтый. Поскольку желтый цвет объединяет информацию о яркости как красного, так и зеленого, это изменение теоретически способно улучшить улавливание света примерно на 30-40 процентов.
Что касается фокусировки, SC590XS поддерживает четырехфазное распознавание всех пикселей. В сочетании с алгоритмами отслеживания движения с помощью искусственного интеллекта эта система, как утверждается, быстро и надежно фиксирует движущиеся объекты, даже если устройство движется или работает в условиях низкой освещенности.
В отчетах сообщалось, что Xiaomi 16 Pro дебютирует вместе с Xiaomi 16 и новой моделью Xiaomi 16 Pro Max или Mini, которая будет оснащена 6,3-дюймовым дисплеем. Ожидается, что эти устройства станут первыми в мире телефонами на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.
