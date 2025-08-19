Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro

MForum.ru
19.08.2025,
Ожидается, что Xiaomi представит модели 15T и 15T Pro в следующем месяце, примерно через год после их предшественников. В преддверии анонса, появилась новая утечка информации об их ценах на европейском рынке.
По данным источника, Xiaomi 15T будет предлагаться в единственной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения данных по цене 649 евро. Купить устройство можно будет в сером, черном и золотом цветах.
Xiaomi 15T Pro также будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти, но получит две различные конфигурации хранилища: 256 ГБ за 799 евро и 512 ГБ за 899 евро. Этот смартфон также будет предлагаться в сером, черном и золотом цветах.
Согласно недавним утечкам, Xiaomi 15T Pro будет оснащен тройной тыловой камерой, состоящей из основного сенсора 50 МП OmniVision OVX9100 (по-видимому, такой же, как в Xiaomi 15), 50 Мп сенсора Samsung ISOCELL JN5 с телефотообъективом и 13 МП OmniVision OV13B со сверхширокоугольным объективом. Емкость АКБ составит 5500 мАч, будет поддерживаться проводная зарядка мощностью 90 Вт.
В модели 15T сенсор основной камеры заменен на OmniVision OVX8000, а мощность зарядки составляет всего 67 Вт. Сверхширокоугольный и телеобъективный модуль такие как и в Pro модели.
© Антон Печеровый,
