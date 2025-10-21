Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально

MForum.ru
Компания iQOO представила в Китае новейший флагманский игровой смартфон iQOO 15. Он базируется на чипсете Snapdragon 8 Elite 5-го поколения и получил несколько обновлений по сравнению с iQOO 13.
iQOO 15 оснащен 6,85-дюймовым дисплеем Samsung M14 AMOLED LTPO разрешением 2K с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью до 2600 нит, регулировкой яркости по ШИМ и постоянному току 2160 Гц, поддержкой технологии Dolby Vision, HDR10+ и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном.
iQOO 15 базируется на SoC Snapdragon 8 Elite 5-го поколения в сочетании с игровым чипом Q3, оперативной памятью LPDDR5X Ultra объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.1 объемом до 1 ТБ. Телефон работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.
В iQOO 15 установлена строенная тыловая камера с основным 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX921 диагональю 1/1,56 дюйма и OIS. Его дополняют 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 с перископическим телеобъективом (обеспечивает 3-кратный оптический зум) и сверхширокоугольным сенсором, также разрешением 50 Мп. Также отметим светодиодную RGB-полосу вокруг модуля камеры. Для селфи и видеозвонков iQOO 15 предназначен сенсор разрешением 32 Мп.
За автономность iQOO 15 отвечает одноэлементная кремний-углеродная батарея емкостью 7000 мАч, поддерживающая проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт. Телефон также поддерживает функцию интеллектуального обхода (в случае активного использования при подключенном зарядном устройстве) и обратной зарядки.
Из прочего отметим испарительную камеру площадью 14 000 мм2, два динамика, класс защиты IP68+ IP69, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и двухдиапазонный GPS.
Купить iQOO 15 можно в цветах Track Edition (черный), Legendary Edition (белый), Lingyun и Wilderness (светло-зеленый). Цена начинаются от 4199 юаней (590 долларов США) за комплектацию 12 ГБ/256 ГБ и достигают 5499 юаней (770 долларов) за версию объемом 16 ГБ/ 1 ТБ. Также предлагается коллекционное издание Honor of Kings 10th Anniversary с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя за 5 499 юаней (770 долларов).
© Антон Печеровый,
