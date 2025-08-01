Анонсы: Vivo T4R представлен официально

MForum.ru
01.08.2025,
Как и было обещано, компания Vivo представила Vivo T4R, пятый смартфон в серии T4. Его толщина составляет 7,3 мм, вес - 183,5 г.
Vivo T4R оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD +. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, максимальную яркость 1800 нит и защищен стеклом Diamond Shield Glass, изготовленным в сотрудничестве с немецким производителем стекла Schott.
Внутри Vivo T4R находится SoC Dimensity 7400 с объемом оперативной памяти LPDDR4X до 12 ГБ и 256 ГБ памяти UFS 2.2. Vivo T4R работает под управлением операционной системы Funtouch OS 15 на базе Android 15 и поставляется с обещанием двухлетнего обновления операционной системы и трехлетних обновлений системы безопасности.
Фоточасть Vivo T4R включает в себя три камеры. Фронтальная камера – 32 Мп. Тыловая состоит из двух сенсоров: основного разрешением 50 Мп (Sony IMX882, OIS) и 2-мегапиксельного вспомогательного, служащего для определения глубины сцены. Селфи-камера, как и основная камера, может записывать видео в разрешении 4K. Кроме того, смартфон поддерживает подводную съемку и мультифокусные портреты.
За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5700 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью до 44 Вт. Смартфон также поддерживает прямую работу от зарядного устройства, что актуально для игр.
Среди других отличительных особенностей Vivo T4R - класс защиты IP68 и IP69, сертификация MIL-STD-810H, встроенный сканер отпечатков пальцев и двойные стереодинамики.
Vivo T4R предлагается с тремя вариантами памяти - 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ по цене 19 499 ($220/€195) 21 499 ($245/€215) и 23 499 ($270/€235) индийских рупий, соответственно. Купить новинку можно будет в цветах Arctic White и Twilight Blue в Индии с 5 августа.
А если все это кажется вам знакомым, то все просто: Vivo T4R – представляет собой версию iQOO Z10R, которая недавно поступила в продажу в Индии, с той же конфигурацией памяти и той же ценой. Однако Z10R продается в Индии через различные каналы продаж - индийский веб-сайт iQOO и Amazon.in.
© Антон Печеровый,
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