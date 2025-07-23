Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа

MForum.ru
23.07.2025,
В сеть постепенно просачиваются подробности о смартфоне Vivo V60. Согласно новому отчету SmartPrix, официальная презентация V60 запланирована на 12 августа в Индии. В предыдущих сообщениях утверждалось, что это может быть обновленная версия Vivo S30.
Согласно отчету, Vivo V60 будет оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой. Его тыловая камера будет включать в себя 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 50-мегапиксельный сенсор с перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.
По слухам V60 будет оснащен 6,67-дюймовой AMOLED-панелью, которая поддерживает разрешение 1,5 Кбит/с, частоту обновления 120 Гц и яркость HBM в 1300 нит. Дактилоскопический сенсор будет встроен в дисплей, также отменим наличие стереодинамиков. Класс защиты устройства от пыли и влаги – IP68/69.
Вероятно, Vivo V60 будет базироваться на чипе Snapdragon 7 Gen 4. Встронная память будет типа UFS 2.2. ОС – Android 16 с оболочкой FunTouch OS 16. За автономность будет отвечать АКБ емкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.
В отчете предполагается, что Vivo V60 будет стоить в Индии от 37 000 до 40 000 рупий. Скорее всего, он поступит в продажу в таких оттенках, как Mist Grey (серый), Moonlit Blue (голубой) и Auspicious Gold (золотистый).
Кстати, V60 - не единственный смартфон от Vivo, который скоро появится на индийском рынке. Ожидается, что в ближайшие несколько дней, до выхода V60, бренд представит смартфоны Vivo T4R и Vivo Y400 с поддержкой 5G. Также появились сообщения о том, что Vivo может внести существенные улучшения в операционную систему FunTouch OS 16. Существует вероятность того, что она будет включать в себя некоторые элементы OriginOS, которые компания предлагает на своих смартфонах в Китае.
© Антон Печеровый,
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