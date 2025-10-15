Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально

Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально

15.10.2025

Vivo Watch GT 2 получили 2,07-дюймовый AMOLED-экран с максимальной локальной яркостью 2400 нит. Эстетика Apple Watch усилена квадратным дисплеем и цифровой заводной головкой с правой стороны.

Vivo Watch GT 2 выпускаются в двух вариантах. За автономность eSIM-версии отвечает аккумулятор емкостью 595 мАч, в то время как версия с Bluetooth оснащена аккумулятором емкостью 695 мАч. По данным Vivo, пользователи могут рассчитывать на 17 дней между зарядками при обычном использовании и 14 дней в режиме AOD.

Все модели Watch GT 2 оснащены оптическим датчиком сердечного ритма и кислорода в крови, а также обычным набором функций для отслеживания сна и стресса. Вы также получаете доступ более чем к 100 режимам активности, в которых особое внимание уделяется бегу, включая встроенного тренера с искусственным интеллектом, руководство по бегу и анализ позы во время бега, а также специальный теннисный режим с информацией о взмахах ракетки.

За программное обеспечение отвечает собственная операционная система Vvo BlueOS 3. Отдельно отметим встроенные динамики и микрофон для голосовых вызовов. Стоимость Watch GT 2 с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth составляет 499 юаней (70 долларов), eSIM – 699 юаней (100 долларов).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

