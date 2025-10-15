Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией

15.10.2025, MForum.ru

Vivo TWS 5 - новейшие флагманские наушники vivo. Они оснащены 11-миллиметровыми динамическими динамиками, возможностью подключения по Bluetooth 5.4 и выпускаются в двух вариантах - стандартном и Hi-Fi.

Базовая модель поддерживает кодеки AAC, SBC и LDAC, в то время как модель Hi-Fi также поддерживает воспроизведение на LHDC и стереозвук DeepX 4.0.

Функция активного шумоподавления (ABC) рассчитана на уровень до 60 дБ, компания Vivo утверждает, что при выключенном ANC общее время автономной работы составляет до 48 часов (включая чехол для зарядки), а при включенном ANC - 24 часа.

Также в активе новинки защита от проникновения со степенью защиты IP54, тройное подключение к устройству и переводы на английском, китайском, корейском, японском и французском языках. Стоимость vivo TWS 5 начинается с 399 юаней (56 долларов), а Hi-Fi-модели - с 499 юаней (70 долларов).