Анонсы: Наушники Lava Probuds T24 представлены официально

06.12.2024, MForum.ru

Lava представила новые наушники TWS Probuds T24, которые немного дороже T31, но предлагают более длительное время работы от батареи. Наушники теперь доступны в Индии в интернет-магазине Lava и должны начать появляться в некоторых розничных магазинах.

Lava Probuds T24 стоят 1300 индийских рупий (около $15) и обещают впечатляющее время воспроизведения до 45 часов. Это общая автономность наушников и зарядного кейса, который оснащен аккумулятором емкостью 470 мАч. Сами наушники могут работать около 8 часов. Поддерживается быстрая зарядка, поэтому 10 минут зарядки равны 2,5 часам воспроизведения.

Lava Probuds T24 оснащены 10-миллиметровыми драйверами, а полиуретановые диафрагмы оптимизированы для выдачи большего количества басов. ANC отсутствует, но наушники поддерживают шумоподавление для голосовых вызовов.

Хотя они довольно дешевы, если говорить о TWS-наушниках, они все же предлагают некоторые премиальные функции. Например, они поддерживают сопряжение с двумя устройствами, поэтому можно использовать их с телефоном и ноутбуком и легко переключаться между ними.

У Lava Probuds T24 также есть игровой режим, который снижает задержку их соединения Bluetooth 5.4 до всего 35 мс. Естественно, они совместимы с голосовыми помощниками и могут вызывать Google или Siri.

Lava Probuds T24 доступны в нескольких «триповых» цветовых решениях: Venom Black, Snake White, Trippy Macaw, Dope Blue и Herb Green. Однако на данный момент в интернет-магазине Lava отображаются только первые два варианта.