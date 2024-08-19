Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе

19.08.2024, MForum.ru

Xiaomi официально представила Smart Band 9 в Китае в прошлом месяце. Теперь пришло время релиза новинки для европейского рынка. В интернет-магазине Xiaomi в Великобритании новинка предлагается по цене 34,99 фунтов стерлингов.

Доступные цвета Arctic Blue, Glacier Silver, Midnight Black и Mystic Rose. В качестве бонуса первым покупателям (до 13 сентября) из ЕС предлагаются наушники Redmi Buds 4 Active TWS за доплату всего 1,99 евро до 13 сентября, однако эта акция доступна не во всех странах Европы.

Smart Band 9 оснащен 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и автоматической регулировкой яркости. Фитнес-трекер изготовлен из алюминиевого сплава, весит 15,8 г, а толщина составляет 10,95 мм.

Датчик сердечного ритма на 16% точнее, чем у Smart Band 8, а время работы от одной зарядки составляет 21 день (или 9 дней с Always On Display). Smart Band 9 также оснащен линейным вибромотором с 20 режимами вибрации и 150 фитнес-режимами. Аккумулятор емкостью 233 мАч полностью заряжается за один час.