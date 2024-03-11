5G: Краткий обзор мирового рынка 5G на конец января 2024

MForum.ru

5G: Краткий обзор мирового рынка 5G на конец января 2024

11.03.2024, MForum.ru

Данные и картинки ниже - GSA. Пересказ краткого обзора - от MForum.

На конец января 2024 года в GSA насчитывают 585 операторов в 176 странах, которые инвестируют в 5G. Под инвестициями в данном случае подразумеваются любые активности в этой области, включая тесты, покупку лицензий на оказание услуг 5G, планирование, развертывание сетей, запуски сетей в коммерческую эксплуатацию. В оценку 585 не входят еще порядка 200 компаний, которые получили "лицензии приоритетного доступа" в рамках американских аукционов на частоты CBRS, которые потенциально можно будет задействовать для сетей 5G.

Из этого числа, 308 операторов в 118 странах и на территориях запустили в коммерческую эксплуатацию (или проводят софт-запуски) как минимум одной услуги 5G 3GPP.

 

 

297 операторов в 117 странах, запустили или провели софт-запуск услуг 5G. После рывка в количестве сетей в 3q2023 наблюдалось более спокойное продолжение роста числа сетей в 4q2023.

153 оператора в 71 стране запустили или провели мягкие запуски 3GPP-совместимых услуг 5G FWA (фиксированного доступа), это сделали более 49% из тех операторов, что запустили услуги 5G.

 


на картинке показаны операторы которые "инвестируют" в 5G, темно голубым, и те, что запустили в эксплуатацию сети 5G - светло-голубым. Высота столбика - сумма двух категорий, поквартально.

 

12 операторов анонсировали предварительные запуски сетей 5G (как правило, это запуски на ограниченную аудиторию или на ограниченную территорию).

124 оператора инвестируют в 5G SA (опять же, включая тех, кто оценивает возможности, проводит тестовые или пилотные запуски, планирует или занимается развертыванием, а также включая тех, кто запустил услуги 5G SA).

В GSA составили список из 49 операторов, которые развернули или запустили 5G SA или хотя бы провели предварительный запуск услуг на базе 5G SA.

 

 

Карта показывает территории, где есть операторы, инвестирующие в 5G.

Глядя на эту карту, можно порадоваться - в России царит тот же цвет, что в США и Китае. Но есть нюанс, в России сети 5G в режиме коммерческой эксплуатации отсутствуют. В отличие от 297 сетей 5G запущенных в 117 странах.

Странная карта, не отражающая действительность. Трудно сказать, какими соображениями руководствовались в GSA, закрашивая территорию РФ в темно-синий цвет. Менее интенсивный оттенок - планы, оценки, тесты, пилоты. Еще менее интенсивный - внедрения, развертывания, прекоммерческая эксплуатация. Самый светлый - предварительные запуски.

Очень странная картинка.

 

Известно о более 2000 коммерчески доступных устройств 5G в мире

 

 

🔸 В GSA каталогизировали 2434 анонсированных устройств 5G, что более, чем на 90% больше, чем 1276 на начало 2022 года (то есть это рост за 2 года). ;

🔸 В GSA идентифицировали 1280 анонсированных телефонов 5G, что на 108% превышает их количество в 613 моделей на начало 2022 года (рост за 2 года).

🔸 Существует как минимум 2040 коммерчески доступных устройств 5G, что соответствует росту более, чем на 41% за 2023 год с 1446 на начало 2023 года.

 

 

Круговая диаграмма показывает распределение анонсированных устройств 5G по основным типам:

  • телефоны - 52,6%
  • CPE для 5G FWA - 12,8%
  • модули - 10,1%
  • промышленные роутеры - 9 %
  • мобильные роутеры - 3.7%
  • планшеты - 2.8%
  • ноуты - 1,4%
  • другие устройства - 7.6%

 

Частотные диапазоны, поддерживаемые сетями 5G

Наиболее интересная часть отчета.

 

 

Можно видеть, что основным диапазоном для внедрения сетей 5G в мире остается с большим отрывом частотный диапазон 3.3-3.8 ГГц (n78) и 3.3-4.2 ГГц (n77), сюда же можно отнести диапазон C-band (в большинстве стран совпадает c n77 или с n78).

Кроме него, пользуются растущим спросом диапазоны миллиметровых частот 26/28 ГГц (n257, n258, n261), 700 МГц (n28, n12, n14, n67, n83, n85), 2.5-2.6 ГГц (n7, n38, n41, n90) и 2100 МГц (n1, n34, n65, n84, n95). Остальные диапазоны пока что востребованы мало. Обратим внимание, что ряд операторов переиспользуют под 5G частоты 3G (n1) и LTE (n7, n38 и т.п.).

Частотные диапазоны, поддерживаемые устройствами 5G

Важно отметить, что большинство устройств с поддержкой 5G поддерживают несколько различных частотных диапазонов 5G, а также агрегацию частот в одном и разных диапазонах.

 

 

 

Наиболее распространенные - устройства под n78 (диапазон недоступен в РФ). На втором месте частоты LTE - n41), на третьем - частоты 3G - n1. Это четкий индикатор того, что сети 5G будут вытеснять сети 3G и LTE. Поддержка многими устройствами 5G диапазона n77 могла бы внушать нам оптимизм. Но, возможно, придется ориентироваться прежде всего на российские устройства, выпуск которых осилит отечественное производство.

В целом, как видим, в мире выпускаются тысячи или сотни различных 5G моделей. Практически обязательна поддержка n78, но и поддержка ряда других диапазонов 5G встречается массово.

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теги: пятое поколение GSA обзор рынка

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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