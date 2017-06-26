Пятое поколение: Использование полосы 3400-3800 для 5G - проблемы и возможности

26.06.2017, MForum.ru

Alessandro Casagni, GSA Spectrum Group, представил свои соображения по поводу использования этого частотного диапазона в ближайшем будущем. Мои заметки по мотивам его презентации.

Предполагается, что диапазон хорошо подходит для поддержки целого ряда приложений: виртуальной и дополненной реальности, видео с ультравысоким разрешением, раздачи интернета через 5G/Wi-Fi роутеры, для "умного производства", для подключения беспилотников, а также в целях телемедицины.

UHD Video требует канала примерно 30-40 Мбит/c для стрима 4К, 80-100 Мбит/c для стрима 8К. Также важно чтобы задержка сигнала не превышала 20 мс.

Для приложений AG / VR (дополненной и виртуальной реальности) желателен канал с пропускной способностью от 50 Мбит/c до 1 Гбит/c, задержка не должна превышать 10 мс.

Различные приложения для оказания услуг на базе сети 5G требуют доступа к частотному ресурсу трех типов.

eMBB, URLLC. Предпочтительный высокие частоты, поскольку соответствующие пользовательские кейсы требуют экстремально высоких скоростей передачи информации. Предпочтительные диапазоны - выше 6 ГГц.

eMBB, URLCC, mMTC (когда не требуется "глубокое покрытие"). Могут использоваться "средние" частоты. Это "слой", где возможен компромисс между охватом и емкостью. Предпочтительные частоты: от 2 до 6 ГГц (например, 3400 - 3800 МГц).

mMTC, eMBB, URLLC - в сценариях, требующих большого покрытия и глубокого проникновения в помещения. Для этого требуется "слой", основанный на использовании низких частот, т.е. частот ниже 2 ГГц.

Почему так важна широкополосность канала?

Дизайн 5G-NR оптимален для поддержки ШПД, что позволяет оператора в полной мере реализовать преимущества имеющихся у них непрерывных полос частот, чтобы повысить пиковые скорости в сети и улучшить пользовательский опыт. Важно, что при этом сложность устройства терминала остается приемлемой, как и его энергопотребление.

(*) теоретические скорости передачи данных в сети 5G с учетом заданной ширины канала.

Потребуется применение Massive MIMO: больше элементов антенны, больше агрегируемой энергии, больше слоев бимформинга, лучшая пропускная способность соты, лучшее покрытие.

Первые эксперименты по тестированию massive MIMO в диапазоне 3400-3600 МГц прошли в Японии в феврале 2017 года и показали 1.4 Гбит/c с использованием 16 слоев massive MIMO и агрегации 2 Component Carriers.

Доступность оборудования

Ряд компаний готовятся к выпуску таких решений. Испытания решений 5G, включая тесты межвзаимодействия (проводимые, как в рамках LTE Evolution, так и в рамках 5G-NR) в диапазоне 3400-3800 МГц начнутся в 2017 году.

В GSA ожидают коммерческую доступность экосистемы 5G-NR, начиная с 2018 года.

Доступность частот

Доступность полосы 3400-3800 МГц для операторов сотовой связи - это ключ к запуску 5G в Европе. По крайней мере, по-мнению автора.

Ожидаемый апдейт регуляторики 3400-3800 МГц должен достичь стабильного выхода к декабрю 2017 года. В соответствии с первой версией 3GPP Rel.15 для non-standalone (NSA) 5G.

Регуляторам следует планируовать частотные аукционы, которые позволили бы операторам получить доступ к связным непарным частотным присвоениям для получения полос по 100 МГц.

Аукционы должны состояться в 2017/2018 годы для того, чтобы снизить риски задержек исполнения планов Еврокомиссии в отношении 5G. Это позволит начать предоставление коммерческих услуг 5G в 2018/2019 году.

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