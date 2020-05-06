5G: Рынок терминалов 5G продолжает уверенно развиваться

MForum.ru

5G: Рынок терминалов 5G продолжает уверенно развиваться

06.05.2020, MForum.ru

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Рынок терминалов 5G продолжает уверенно развиваться, несмотря на негативное влияние пандемии, утверждает GSA. Приведу ряд цифровых оценок, которыми поделились аналитики ассоциации.

 

Если в январе 2020 года число анонсированных или выпущенных 5G устройств впервые превысило 200, то уже к середине апреля выбор вырос до 280 устройств, причем 95 из них были коммерчески доступны (на середину марта коммерчески доступными считали 67 различных девайсов 5G, то есть прибавилось 28 устройств). Из них 64 коммерчески доступных устройств - это смартфоны.

По форм фактору устройства в GSA делят на 16 различных групп: смартфоны, наголовные дисплеи, мобильные роутеры (хотспоты), индор CPE, аутдор CPE, ноуты и ультрабуки, модули, донглы/адаптеры, промышленные CPE/роутеры/гейты, дроны, роботы, планшеты, ТВ, коммутатор, модемы, торговый автомат.

Анонсы устройств 5G выпустил 81 производитель, это число не выросло с марта 2020.

Всего анонсировано 283 различных терминала (включая региональные варианты и телефоны, которые могут получить поддержку 5G за счет использования специального адаптера, но не включая прототипы, которые не планируется коммерциализировать, а также операторские терминалы, которые являются другими известными аппаратами, отличаясь от них только брендированием).

Что касается CPE, в этом сегменте расширение линейки идет, как ни странно, не так быстро и из 79 анонсированных устройств (для использования в помещении и вне помещений, включая операторские Verizon-модели, не отвечающие требованиям 3GPP 5G) лишь 14 считаются коммерчески доступными.

Остальные форм факторы:

  • 47 модулей;
  • 19 хотспотов (включая региональные варианты), минимум 10 - в коммерческой доступности;
  • 5 ноутбукоы
  • 5 CPE/маршрутизаторов/гейтов промышленного уровня
  • 20 разных других устройств в которые входят дроны с модулем 5G (почему их вообще считают отдельно?), наголовные дисплеи, роботы, донглы, коммутатор, планшеты, телевизоры, USB терминалы / донглы / модымы и торговый аппарат).

Безусловно не все из этих устройств коммерчески доступны в настоящее врямя, для многих устройств вендоры не публикуют подробную спецификацию, в частности, не указывают поддерживаемые частотные диапазоны.

Из моделей смартфонов с 5G, анонсированных в марте-апреле 2020 года можно вспомнить терминалы таких компаний, как LG, OPPO, Huawei и Xiaomi.

Это такие модели, как LG Velvet, OPPO A92s, OPPO Ace2, OPPO Ace Find X2 Lite, Huawei P40 AAP40; Huawei P40 AAP40 PRO, Xiaomi Black Shark 3, Xiaomi Black Shark 3 PRO. Список, конечно, далеко не полный. В основном терминалы 5G собраны на платформах Qualcom Snapdragon, кроме моделей Huawei, где используется собственные процессоры Kirin. Начали анонсироваться также модели с 5G на базе чипов MediaTek.

Как ожидается, в 2020 году доля терминалов с поддержкой 5G в общем объеме продаж достигнет 18%. Впрочем, это будет зависеть от динамики запусков и развития сетей 5G в мире. Которая пока что сохраняется высокой.

Источник: GSA; MForum.ru

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теги: 5G терминалы экосистема GSA пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

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