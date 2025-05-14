Спутниковая связь: ГКРЧ отказала МТС в выдаче частот для экспериментов с D2C-услугами

14.05.2025, MForum.ru

ГКРЧ отказалась выделить МТС, запрошенные оператором частоты 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц, которые предполагалось использовать для тестирования гибридной спутниково-сотовой системы связи (D2C и подключение БС) на территории Томской области с иcпользованием стандарта 5G. Тему сегодня обсуждают Ведомости.

Это не случайный диапазон, это n256, специально определенный 3GPP для сетей 5G NTN.

В Минцифры инициативу МТС поддерживают, но результат негативный… причиной отказа называют отрицательное заключение экспертов по электромагнитной совместимости РЭ.

Мое мнение

1. Отрицательное заключение экспертизы ЭМС может означать, что у ведомств, входящих в ГКРЧ, есть опасения, что использование этих частот может создать помехи каким-либо системам Министерства обороны, Роскосмоса. В частности, выдавшие негативное заключение могли опасаться, что использование диапазона n256 может привести к помехам для систем спутниковой связи, управления космическими аппаратами или ведомственных сетей, используемых силовиками.

И что теперь делать?

В теории можно пробовать запросить частоты n255 (1626,5–1660,5 МГц и 1525–1559 MГц ) и n254 (1610–1626,5 МГц и 2483,5–2500 МГц), но что-то подсказывает мне, что это может не привести к позитивному результату.

2. Отсюда другая гипотеза: истинный регулятор (не путать с Минцифры) считает, что поскольку в России уже есть планы создания ряда спутниковых группировок с какими-то частотными назначениями, не совмещающимися с 3GPP, не стоит позволять МТС экспериментировать с совместимыми с другими странами диапазонами.

3. Самый мягкий вариант – в ГКРЧ считают, что рано выдавать частоты для подобных экспериментов, поскольку на российских орбитах еще конь не валялся.

На фоне активно строящих NTN сети США и Китая, эта новость не добавляет оптимизма.

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теги: МТС регулирование частоты D2C NTN 5G пятое поколение сотово-спутниковая

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