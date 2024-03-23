Спутниковая связь: AT&T готова поддержать планы запуска услуг прямой сотово-спутниковой связи

23.03.2024, MForum.ru

В частности, крупнейший оператор сотовой связи США готов предоставить дополнительные средства для проекта AST SpaceMobile по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки. Об этом сообщает spacenews.com.

Побудительные мотивы понятны, конкуренция в области услуг спутниково-сотовой связи ужесточается, в гонке лидирует конкурент AST SpaceMobile - компания SpaceX с ее сетью Starlink.

В январе 2024 года AST SpaceMobile привлекла $155 млн от инвесторов, в число которых входит AT&T, но спутниковому оператору требуется больше капитала для обеспечения подключений 5G по всему миру для телефонов и других устройств за пределами действия наземных сетей сотовой связи.

Хотя AT&T это консервативный бизнес, который обычно не занимается венчурным финансированием, Крис Самбер, глава развития сети AT&T заявил в марте 2024 года, что январская инвестиция в AST Space Mobile вряд ли будет последней. По его словам, в AT&T воодушевлены потенциалом услуги, которая может обеспечивать предоставление передачи текстовых сообщений, голосовой связи и настоящих ШПД подключений" во всем мире на НЕмодифицированные смартфоны, включая и те, что уже находятся в обращении.

По данным AST SpaceMobile, во время испытаний работы обычных смартфонов с подключением через спутник BlueWalker-3, были достигнуты скорости передачи данных на уровне 14 Мбит/с. BlueWalker это не обычный для низких орбит "нано-спутник", это прототип КА весом 1500 кг, который находился на орбите почти 2 года. Разработанная в Техасе платформа способна нести на себе сравнительно большую антенну, что позволяет формировать остро-направленные лучи.

Первые 5 коммерческих спутников BlueBird Block 1 примерно того же размера, что и BlueWalker-3 планируется запустить ракетой SpaceX Falcon 9 "в ближайшие месяцы". У этого спутника антенна - 64 кв.м. Спутники BleuBird Block 2 сейчас в разработке. Как ожидается, они будут нести антенну площадью 128 кв.м, а их энерговооруженность окажется в 10 раз выше. В дальнейшем планируется выпуск моделей спутников с еще большими по площади антеннами.

По расчетам компании, для обеспечения непрерывного покрытия всей территории США необходимо от 45 до 60 спутников. Компания не сообщает, когда она планирует начать предоставление коммерческих услуг в США.

Сколько будут стоить услуги?

Это, конечно, ключевой вопрос, когда речь идет о прямой сотово-спутниковой связи. И здесь пока ответа нет. В AT&T рассматривают различные способы монетизации космической связи, в частности, стоит ли добавить эту возможность для клиентов премиум-класса без дополнительных затрат.

"Все будет зависеть от стоимости услуги", - сказал он, и "какой будет возможность монетизации... Мы очень оптимистичны в отношении этой технологии".

В дополнение к прямой финансовой поддержке AST SpaceMobile, AT&T потратила "значительный объем лоббистского капитала", чтобы помочь получить разрешение регулирующих органов, что необходимо провайдеру спутниковой связи для предоставления коммерческих услуг в США. Важная веха - 14 марта Федеральная комиссия электросвязи единогласно проголосовала за правила, позволяющие операторам сотовой связи использовать радиоволны от наземных мобильных партнеров. В миллиарды долларов оценивается пул частот AT&T, который, как ожидается, сможет использовать AST SpaceMobile.

Компании не предоставили подробностей о каких-либо финансовых договоренностях.

Среди других наземных партнеров AST SpaceMobile - Vodafone, один из крупнейших операторов Европы с значительным присутствием в Африке и японская Rakuten. И тот и другой - инвесторы в проект AST SpaceMobile.

Rakuten объявил 20 февраля о планах запустить с 2026 года услугу широкополосной связи "спутник - мобильная связь" с AST SpaceMobile на территории Японии.

В целом у AST SpaceMobile более 40 подписанных соглашений или договоренностей с операторами сотовой связи по всему миру, их общая абонбаза достигает 2.4 млрд человек.

Конкуренты, SpaceX и Lynk Global, также подписывают партнерские соглашения по аренде частот у наземных партнеров для оказания услуг прямой сотово-спутниковой связи.

"Классические" спутниковые операторы, включая Iridium, Viasat и Omnispace, тоже не сдаются, они планируют использовать частоты лицензированные для использования из космоса для подключения к смартфонам, которые будут выпущены для поддержания такой функциональности. Аналогично тому, как Globalstar предоставляет на последних iPhone от Apple с конца 2022 года.

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теги: спутниковая связь прямая сотово-спутниковая LEO AST SpaceMobile AT&T

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