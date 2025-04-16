Гибридная связь: Вымпелком обсуждает заключение договора о подключении к спутниковому интернету Бюро 1440

16.04.2025, MForum.ru

Бюро 1440 пока что не предоставляет соответствующих услуг, но у нас теперь модно заключение форвардных договоренностей, даже если соответствующее оборудование или услуги существуют пока что только в проекте.

По данным КоммерсантЪ, информацию о переговорах Билайна и Бюро 1440 подтвердили в спутниковом операторе.

Ранее, в январе 2025 года уже сообщалось о договоренности Бюро 1440 и МегаФона (речь идет о подключении 500 БС). Это логично – гибридная связь, это важное направление развития наземной сотовой связи, как в варианте подключения через низколеты наземных базовых станций в удаленных регионах, так и в варианте D2C – прямой сотово-спутниковой связи.

Услуги, похоже, дешевыми не будут, стоимость ежемесячного пользования для корпоративных клиентов по данным Forbes может составить 55 тысяч рублей в месяц. Будет ли этот тариф актуальным для операторов сотовой связи? Пока что трудно сказать.

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теги: гибридная связь Бюро 1440 спутниковая связь

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