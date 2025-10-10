Анонсы: Электронная книга Onyx Boox P6 Pro с функционалом смартфона представлена официально

MForum.ru
10.10.2025,
После серии тизеров компания Onyx официально анонсировала Boox P6 Pro, электронную книгу размером со смартфон. Новинка примечательна тем, что поддерживает мобильные сети 5G и поставляется с цветным экраном Kaleido E Ink с (4096 цветов), похожим на используемый в моделях Amazon Kindle Colorsoft.
Onyx Boox P6 Pro также выпускается в стандартной монохромной версии с дисплеем E Ink Carta 1300. Диагональ экрана в обоих случаях составляет 6,13 дюйма, при этом сам экран обрамлен крупными рамками. Одним из преимуществ модели с цветным экраном Сolor E Ink является поддержка стилуса.
Разрешение экранов 824 x 1684 пикселей, поддерживается автоматическая регулировка яркости. Также в Onyx Boox P6 Pro присутствуют стереодинамики и одиночная 16-мегапиксельная камера на задней панели, которая будет полезна для сканирования QR-кодов.
Onyx Boox P6 Pro построены на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon, оснащены 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD.
В программной части речь идет о Boox OS 4.1 на базе Android 13. Также поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5. За автономность отвечают аккумуляторы емкостью 3950 мАч с зарядкой 15 Вт через USB-C.
Стоимость модели Boox P6 Pro с монохромным дисплеем, которая поставляется в белом цвете, начинается от 2516 юаней (353 доллара). Стоимость цветной версии E Ink, которая поставляется в черном цвете, составляет 2 991 юань (420 долларов). Обе модели будут доступны в Китае с 15 октября. Информация о международной доступности новинок Onyx пока не поступала.
© Антон Печеровый,
