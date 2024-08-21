Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально

MForum.ru
21.08.2024,
Серия iQOO Z9 пополнилась смартфонами iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro. На первый взгляд, обе новинки получили одинаковые основные характеристики, включая 6,67-дюймовые изогнутые AMOLED-дисплеи, 50-мегапиксельные основные камеры и аккумуляторы емкостью 5500 мАч. Но есть и несколько важных отличий.
Хотя оба телефона оснащены похожими дисплеями разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц, дисплей Z9s Pro ярче. Его пиковая яркость 4500 нит, тогда как у iQOO Z9s – 1800 нит. Обе панели оснащены оптическими сканерами отпечатков пальцев под дисплеем и 16-мегапиксельными селфи-камерами, размещенными в вырезе.
Кроме того, устройства построены на разных чипсетах. Z9s Pro базируется на Snapdragon 7 Gen 3 от Qualcomm, а iQOO Z9s основан на Dimensity 7300SoC от MediaTek. Объем ОЗУ 8/12 ГБ, хранилище – 128/256 ГБ. Также отметим защиту от пыли и воды IP64 и аккумуляторы емкостью 5500 мАч с проводной зарядкой 80 Вт для Pro и 44 Вт для стандартной модели.
На задней панели Z9s и Z9s Pro размещена одинаковая 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Sony IMX882, обеспечивающим оптическую стабилизацию изображения и запись видео до 4K. Она поддерживает функции AI Erase и AI Photo Enhance. Вторая камера на Z9s Pro –сверхширокоугольный сенсор 8 МП, а Z9s получил портретную камеру разрешением 2 МП.
Новинки работают под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14. Производитель заявляет два года обновлений программного обеспечения Android и три года обновлений безопасности.
iQOO Z9s поставляется в цветах Titanium Matte («матовый титан») и Onyx Green («зеленый оникс»). Z9s Pro доступен в цветах Luxe Marble (белый) и Flamboyant Orange (оранжевый), последний из которых с задней панелью из веганской кожи.
Цена iQOO Z9s начинается с 19 999 индийских рупий (238 долларов США) и заканчивается 23 999 индийских рупий (285 долларов США) за комплектацию 12/256 ГБ. Старт продаж запланирован на 29 августа в полдень на Amazon India и в интернет-магазине iQOO.
iQOO Z9s Pro будет продаваться по цене 24 999 индийских рупий (297 долларов США) за версию 8/128 ГБ и 28 999 индийских рупий (345 долларов США) за комплектацию 12/256 ГБ. Продажи iQOO Z9s Pro начнутся 23 августа в полдень на Amazon India и в интернет-магазине iQOO.
© Антон Печеровый,
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