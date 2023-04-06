Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе

06.04.2023, MForum.ru

На региональной презентации в Афинах Xiaomi анонсировала появление смартфонов Redmi Note 12 и Redmi Note 12 4G на европейском рынке.

Redmi Note 12 Pro 4G был анонсирован пару дней назад в Индонезии. Теперь подтверждено его появление на европейском рынке. Новинка базируется на довольно старом чипсете Snapdragon 732G и оснащена основной камерой разрешением 108 Мп. Емкость аккумулятора 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Также в активе модели разъем для наушников 3,5 мм, поддержка Dolby Atmos и Dolby Vision и запись видео 4K. Другие характеристики пока остаются загадкой. В Европе Redmi Note 12 Pro 4G будет продаваться по цене 329 евро.

Redmi Note 12S может похвастаться 6,43-дюймовым экраном с частотой 90 Гц (скорее всего, является IPS-дисплеем) и тройной задней камерой с основным 108-мегапиксельным сенсором. Смартфон базируется на чипсете MediaTek Helio G96 и оснащен ИК-портом, датчиком отпечатков пальцев, двумя динамиками, расширяемым хранилищем и батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт. В части защиты от влаги новинка сертифицирована по стандарту IP53.

Новинка будет предлагаться в черном Onyx Black, синем Ice Blue и зеленом Pearl Green по цене 289 евро. Интересно, что в прошлом месяце FCC сертифицировала Redmi Note 12S с другим дизайном камеры, что делает линейку Redmi Note 12 еще более запутанной.