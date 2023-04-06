Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе

MForum.ru

Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе

06.04.2023, MForum.ru

На региональной презентации в Афинах Xiaomi анонсировала появление смартфонов Redmi Note 12 и Redmi Note 12 4G на европейском рынке.

Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе

Redmi Note 12 Pro 4G был анонсирован пару дней назад в Индонезии. Теперь подтверждено его появление на европейском рынке. Новинка базируется на довольно старом чипсете Snapdragon 732G и оснащена основной камерой разрешением 108 Мп. Емкость аккумулятора 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Также в активе модели разъем для наушников 3,5 мм, поддержка Dolby Atmos и Dolby Vision и запись видео 4K. Другие характеристики пока остаются загадкой. В Европе Redmi Note 12 Pro 4G будет продаваться по цене 329 евро.

Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе

Redmi Note 12S может похвастаться 6,43-дюймовым экраном с частотой 90 Гц (скорее всего, является IPS-дисплеем) и тройной задней камерой с основным 108-мегапиксельным сенсором. Смартфон базируется на чипсете MediaTek Helio G96 и оснащен ИК-портом, датчиком отпечатков пальцев, двумя динамиками, расширяемым хранилищем и батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт. В части защиты от влаги новинка сертифицирована по стандарту IP53.

Новинка будет предлагаться в черном Onyx Black, синем Ice Blue и зеленом Pearl Green по цене 289 евро. Интересно, что в прошлом месяце FCC сертифицировала Redmi Note 12S с другим дизайном камеры, что делает линейку Redmi Note 12 еще более запутанной.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

29.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи:Redmi Note 12 4G готовится к релизу / MForum.ru

28.02. [Новости компаний] Розница: Подписка вместо рассрочки от МТС - Apple и немного Xiaomi / MForum.ru

20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru

20.02. [Новости компаний] Тренды: Растет проникновение смартфонов у пенсионеров / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 09:56 ABloud Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Хабаровский край. МегаФон] МегаФон расширил покрытие 4G в Хабаровском крае 06 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон модернизировал существующую ...
Сегодня 08:34 ABloud Тема: M&A (15.08.2011)
[Покупка бизнесов. МТС] МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке 5 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, ...
Вчера 18:05 ABloud Тема: Стартапы и работа с ними (05.02.2022)
[Стартапы и работа с ними. ВымпелКом] билайн провел Pitch Day, посвященный HR Tech и EdTech 5 апреля 2023 года, Москва, пресс-релиз билайн через MForum.ru - билайн провел очередной Pitch Day, на ...
Вчера 16:57 ABloud Тема: Москва, Московский регион (04.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Развитие сетей. Московский регион. МТС] МТС улучшила связь на хордовых автомагистралях Москвы 05 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
Вчера 08:08 ABloud Тема: Приморский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Приморский край. МегаФон] МегаФон в два раза увеличил скорость интернета в Хрустальном 04 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор выполнил модернизацию сети ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1 5G замечен на сайте China Telecom / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Buds 2 – бюджетные наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт / MForum.ru

04.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y11 (2023) на чипсете Helio P35 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1x с Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

31.03. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации OnePlus Nord CE 3 Lite / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T Pro – смартфон на Dimensity 700 / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T представлен официально / MForum.ru

27.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Camon 20 Premier 5G / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Honor X7a / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10T с Dimensity 810 и экраном 90 Гц / MForum.ru

22.03. [Новинки] Анонсы: HMD Global представила Nokia C12 Pro / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: